Politica



SiAmoLucca: "Bene l'ok alla nostra mozione per valorizzare via dei Fossi, ma ora si cominci a lavorarci sul serio"

mercoledì, 29 luglio 2020, 14:14

"Approvata dal consiglio comunale la nostra mozione sul rilancio e la valorizzazione di via dei Fossi, gioiello della città da troppi anni abbandonato: siamo soddisfatti, ma ora si cominci a lavorare davvero iniziando un percorso nelle commissioni competenti, affinché il voto favorevole sulla nostra idea non rimanga un pronunciamento astratto".

Lo sostiene in una nota la lista civica SìAmoLucca, che si è battuta per ottenere l'ok.

"Nella mozione il passaggio clou che indichiamo è quello di iniziare a incontrare i cittadini che abitano nella zona, così' come i negozianti e le associazioni di categoria, in modo da avviare un percorso condiviso e centrare l'obiettivo – si legge in una nota della lista civica – perché il nostro metodo è totalmente diverso rispetto a quello della giunta Tambellini: i progetti non vanno infatti calati dall'alto ma concertati. Nella mozione approvata, si chiede di salvaguardare la qualità della residenza alle prese con la cronica mancanza di posti auto e al tempo stesso puntare a far diventare i vari tratti di via dei Fossi un itinerario turistico alternativo e di qualità, ma anche un luogo da riscoprire per i lucchesi attraverso iniziative culturali".

"In passato tutti i progetti di rilancio proposti per la zona dei Fossi quali la via della Seta, la via dell'Artigianato e altri sono tutti caduti nel vuoto e nel dimenticatoio anche per inerzia delle precedenti amministrazioni – conclude SìAmoLucca -, ma gli studi fatti, depositati e presentati possono essere ripresi, integrati e riaggiornati in base alle esigenze odierne o implementati con nuove idee che possono essere prese in considerazione, come ad esempio l'illuminazione dei Fossi stessi, la predisposizione di una cartellonistica adeguata per promuovere la zona, l'ideazione di iniziative a cadenza regolare".