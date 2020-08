Politica



Bindocci vota contro sull'assestamento di bilancio: per il comune è un dito in c...o con l'anello del papa

giovedì, 6 agosto 2020, 21:26

Il consigliere pentastellato Massimiliano Bindocci se ne frega dell'inciucio al Governo tra i grullini e il Pd e non ne fa passare una al sindaco con la mascherina Alessandro Tambellini:

Il M5S ha votato contro le variazioni di bilancio del Comune per l'emergenza Covid, perché sono state insufficienti e mal gestite.

I lucchesi stanno peggio, il Covid ha messo la Lucca che lavora in ginocchio, imprenditori, piccole realtà artigiane, attività turistiche, acconciature, molti dipendenti e molte altre persone hanno passato mesi di crisi e poi sono ripartite con grandi difficoltà. Ma non tutti sono ripartiti.

In questa tragedia il Comune esce con alcune modifiche di bilancio e si bea per i conti in ordine, mentre la pancia di molto lucchesi è vuota. Non si sono fatti sul sociale interventi straordinari, nemmeno sulle imprese, non si sono tagliati i costi della nettezza urbana, anzi si è fatta una operazione che vede affogare per giorni mezza città nei sacchetti dell'immondizia.

Ora finite le casse integrazioni pioveranno i licenziamenti,e la situazione peggiorerà. Molte imprese non riapriranno.

Alcune aziende chiuderanno. Ed il Comune è contento per i conti in ordine.

Si è fatta molta fuffa ma poca sostanza, e il fatto che la contabilità sia tenuta bene rende merito agli uffici, ma avremmo preferito un Comune che tirava la cinghia e che aiutava di più e con più trasparenza i cittadini.

Si era chiesto come consiglieri di opposizione una commissione specifica, ma la amministrazione ha preferito fare da sé senza coinvolgere il Consiglio Comunale nello spiegare le scelte e le modalità dei vari interventi.

Perché il Comune ha fato così?

La sensazione è che la imminente campagna elettorale abbia distratto la macchina comunale e non ci sia stato un aiuto adeguato ai lucchesi. Si sono spesi i soldi arrivati dal governo e si è fatto -con pochi soldi- una operazione solo di propaganda.

In altre città si è fatto meglio e con più trasparenza.

Lucca uscirà dall'emergenza Covid solo grazie alla voglia di lavorare degli imprenditori ed alla capacità di adattamento di molti lucchesi, ma il dramma COVID è stato subito ed affrontato davvero male.

Nel momenti del bisogno si è visto dunque che questi Comune ha saputo pensare più per sé che per i propri cittadini, ed i più deboli ovviamente sono quelli che hanno pagato di più.