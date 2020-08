Politica



"Consiglio straordinario sulla ex Manifattura sud, necessaria correttezza"

giovedì, 13 agosto 2020, 17:05

In riferimento all'intervento odierno sui media da parte dei capigruppo delle opposizioni relativo al consiglio comunale straordinario sulla ex Manifattura sud, la presidenza del consiglio comunale ritiene opportuno ricordare che: "Da Regolamento, "Il presidente del consiglio rappresenta il consiglio comunale, lo convoca, lo presiede e ne dirige i lavori e l'attività, esercitando le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento. Alla commissione (dei presidenti dei gruppi consiliari) sono attribuite le seguenti competenze: partecipazione alla definizione del calendario, delle modalità di svolgimento e dell'ordine dei lavori delle sedute consiliari; espressione, su richiesta del presidente, di pareri in ordine alla interpretazione del presente Regolamento e sulla attribuzione delle pratiche alle commissioni consiliari; definizione delle modalità di svolgimento delle sedute consiliari aperte all'intervento di soggetti esterni".

Si è ritenuto necessario sottolineare quanto sopra, in considerazione del fatto che la commissione dei presidenti dei gruppi consiliari è stata convocata per giovedì 20 agosto: solo in quella sede ci sarà il confronto su orario e modalità (la data del 25 sembra trovare la condivisione di tutti) di svolgimento del consiglio.

Il presidente del consiglio comunale comprende che l'argomento della ex Manifattura risulti interessante per la città, al punto che questa sarà la terza seduta del consiglio comunale di Lucca dedicata, ma il rispetto delle regole è essenziale e quindi è sembrato giusto fare chiarezza, anche nei confronti della città".