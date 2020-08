Firmato il protocollo Piano Strategico 2030 a Palazzo Ducale

Altri articoli in Politica

lunedì, 3 agosto 2020, 15:50

Per i consiglieri comunali il correttivo va fatto subito, prima del consiglio comunale straordinario sul tema, fissato al 31 agosto per l'indisponibilità dell'assessore Raspini a essere presente in date precedenti

domenica, 2 agosto 2020, 19:39

Per una nuova Regione: questo il titolo dell'iniziativa pubblica di presentazione di Valentina Mercanti e Mario Puppa, due candidati del partito democratico al consiglio regionale alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre

sabato, 1 agosto 2020, 19:09

Lo dichiara il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli a margine di un sopralluogo effettuato nella zona insieme alla collega del gruppo consiliare Simona Testaferrata

sabato, 1 agosto 2020, 19:01

Guerra fratricida all'interno del Pd toscano in vista delle elezioni. Gli amministratori e il gruppo dirigente dell'Area Zingaretti del Partito Democratico di Lucca alzano la voce dopo il "niet" alla candidatura di Marco Remaschi

sabato, 1 agosto 2020, 16:02

Lo sostengono in una nota congiunta i tre ex candidati sindaco Remo Santini, Massimiliano Bindocci e Fabio Barsanti

sabato, 1 agosto 2020, 09:38

La seduta odierna della conferenza dei sindaci aziendale, presieduta dal sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, che si è svolta nell’auditorium dell’ospedale della Versilia, ha affrontato le tematiche urgenti che impegneranno la direzione aziendale nelle prossime settimane