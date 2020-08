Politica



Incarichi di studio e collaborazione a cinque consiglieri

lunedì, 31 agosto 2020, 19:03

Con cinque diversi decreti il sindaco di Lucca ha formalizzato incarichi di studio e per la formulazione di proposte in materie specifiche ad altrettanti consiglieri comunali che hanno sviluppato esperienza professionale, di studio e attività sul campo.

La nomina del consigliere Roberto Guidotti riguarda le politiche del lavoro; per Cristina Petretti viene formalizzato l’incarico sulla sanità e l’integrazione socio-sanitaria. Il sindaco ha inoltre nominato i consiglieri Francesco Lucarini per la cooperazione internazionale; Daniele Bianucci per le politiche dei diritti e per le politiche giovanili; Enzo Giuntoli per i quartieri e i paesi.

L’incarico durerà fino alla fine del mandato amministrativo. I cinque consiglieri comunali, sulla base di quanto previsto dallo Statuto comunale, coadiuveranno il sindaco nelle materie individuate, portando avanti attività di studio, progetti e proposte. Non potranno invece svolgere compiti di amministrazione attiva: in particolare non avranno facoltà di assumere atti che abbiano una valenza esterna o che impegnino l'amministrazione comunale e gli organi rappresentati.