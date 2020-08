Politica



Lido Fava (FdI): "Bisogna investire nelle infrastrutture scolastiche"

sabato, 29 agosto 2020, 09:21

Il candidato di Fratelli d’Italia per le prossime elezioni regionali, Lido Fava, si è espresso, con una nota stampa, in merito alla situazione delle scuole.

“Il problema delle strutture scolastiche interessa tutta la Toscana e l’Italia intera purtroppo - ha esordito il candidato Lido Fava. - In quanto però unico candidato lucchese ho molto a cuore la situazione disastrosa e vergognosa in cui sono costretti a fare lezione i nostri studenti. Mi riferisco nello specifico ai container. La prima cosa che farò, qualora ne avessi la possibilità, sarà quella di far convergere su Lucca i fondi necessari affinché al posto di quelle strutture fatiscenti vengano realizzati nuovi poli d’istruzione che possano accogliere i nostri ragazzi”.

“Una volta risolto questo problema, che è quello più urgente a Lucca per quanto riguarda la scuola, andranno poi modernizzati tutti gli altri istituti scolastici che, ad oggi, non sono all’avanguardia da nessun punto di vista - ha continuato Lido Fava di Fratelli d’Italia. - Questo perché la Regione non ha mai investito nelle infrastrutture scolastiche, anzi, la scuola e l’istruzione sono state sempre soggette a tagli”.

“La questione dei banchi distanziati per il problema Covid è sicuramente delicata, ma il motivo per cui è incerto il rientro dei nostri ragazzi nelle scuole sta all’origine, ovvero, nell’inadeguatezza delle strutture, che non sono state pensate per essere flessibili alle esigenze più disparate. Questo perché sono ancora situate in palazzi e strutture che non sono più adatte a ospitare gli studenti per mancanza di interventi di ammodernamento - ha concluso il candidato Lido Fava. - I nostri ragazzi sono il futuro dell’Italia. Il cambiamento passa soprattutto da loro, dobbiamo quindi dargli la possibilità di imparare e vivere la scuola in un posto pensato su misura per loro. Che sia sicuro e con tutte le tecnologie e le risorse per dargli la possibilità di apprendere”.