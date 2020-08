Mario Di Fiorino in campagna elettorale a Lucca

Altri articoli in Politica

lunedì, 31 agosto 2020, 19:03

Con cinque diversi decreti il sindaco di Lucca ha formalizzato incarichi di studio e per la formulazione di proposte in materie specifiche ad altrettanti consiglieri comunali che hanno sviluppato esperienza professionale, di studio e attività sul campo

lunedì, 31 agosto 2020, 14:47

Così il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti, candidato capolista per Forza Italia nella provincia di Lucca alle prossime elezioni regionali, raccogliendo le istanze espresse oggi dal presidente toscano di Confindustria Alessio Marco Ranaldo

lunedì, 31 agosto 2020, 13:18

Il capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti in vista della riapertura: «Col covid riflettori su carenze vecchie. Poco personale, precariato e 104milioni di mutui bei richiesti per mettere edifici a norma non sono novità»

lunedì, 31 agosto 2020, 12:57

Stamani si è svolto il secondo incontro elettorale in piazza del Giglio con Alberto Veronesi, il candidato alle regionali per il Pd

lunedì, 31 agosto 2020, 11:37

Giovanni Minniti, candidato della Lega alle elezioni regionali nel collegio della Provincia di Lucca, spiega le ragioni che lo hanno indotto a candidarsi tra le fila del partito di Matteo Salvini

domenica, 30 agosto 2020, 21:11

Rimarcare l'esplosione di violenza che venerdì sera ha messo a rischio l'incolumità dei tanti concittadini presenti in via Elisa e al luna-park di piazzale Don Baroni è fondamentale per meglio comprendere il problema sicurezza che si annida nel centro cittadino e nelle immediate periferie lucchesi