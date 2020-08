Martinelli: "Imu alle stelle, amministrazione spreme la città"

Altri articoli in Politica

mercoledì, 5 agosto 2020, 15:56

Il consigliere di opposizione ha portato in aula, per la seconda volta, una mozione che chiede il restauro del monumento in vista del centenario della sua costruzione

martedì, 4 agosto 2020, 18:37

Nuovi sportelli 'polifunzionali' al Cup ospedaliero, con modalità operative ancora da mettere a fuoco. Ma almeno la svolta per i 50 lavoratori c'è, come conferma Giovanni Bernicchi, segretario Fisascat Toscana Nord, che stamani era alla firma per 13 nuovi contratti di altrettanti lavoratori che passeranno alla multiservizi 'Formula'

martedì, 4 agosto 2020, 17:55

Endometriosi: approvata all'unanimità dal consiglio comunale di Lucca mozione Martinelli per sensibilizzare la cittadinanza sulla malattia

martedì, 4 agosto 2020, 12:38

"La prossima tappa sarà una nostra richiesta di incontro alla Confartigianato per discutere del progetto di riqualificazione di via dei Fossi, di cui l'associazione ha il merito di aver avuto l'idea molti anni addietro e alla quale ci siamo ispirati"

lunedì, 3 agosto 2020, 22:25

Netta la presa di posizione dei gruppi di centrodestra in consiglio provinciale

lunedì, 3 agosto 2020, 20:52

Valentina Mercanti e Mario Puppa hanno presentato la loro candidatura alle Regionali oggi pomeriggio al Real Collegio 'benedetti' e anche qualcosa di più da Andrea Marcucci presente in prima fila