Politica



Martinelli segnala: "Buche profonde in via Diodati Mugnano"

sabato, 8 agosto 2020, 19:11

"Via Diodati Mugnano: buche profonde mettono a rischio l'incolumità di chi vi transita". Esprime forte preoccupazione il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli a margine di un sopralluogo nella zona (foto).



"La strada - aggiunge il capogruppo di opposizione - è fortemente dissestata ed ogni giorno è molto alto il rischio di incidenti". "Non basta assolutamente - attacca Martinelli - il bitume sistemato in qua e là per tappare le buche serve un più radicale intervento che sistemi definitivamente il manto stradale al fine di creare le normali condizioni di sicurezza per chi vi transita deve avere".



"Sono sempre di più - conclude Martinelli - i cittadini che mi segnalano situazioni come questa e mi testimoniano il senso di abbandono da parte dell'amministrazione che mantiene le tasse a livelli stellari e in cambio offre disservizi ai cittadini".



Martinelli ricorda l'indirizzo mail per essere contattato dalla cittadinanza per segnalazioni e sopralluoghi mmartinelli@comune.lucca.it