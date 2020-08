Politica



Mercanti e Puppa fanno il pieno a Castelnuovo: "Vince il gioco di squadra"

lunedì, 24 agosto 2020, 10:36

di daniele venturini

Una tensostruttura gremita di persone, nonostante la finale di Champions League, per la presentazione dei candidati consiglieri alla regione Mario Puppa e Valentina Mercanti alla ex pista di pattinaggio di Castelnuovo.



Presenti numerosi primi cittadini: oltre al ‘padrone di casa’, Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo, hanno preso parte all’incontro anche i sindaci di Fosciandora Moreno Lunardi, Piazza al Serchio Andrea Carrari, Pieve Fosciana Francesco Angelini e Molazzana Andrea Talani. Il presidente della provincia, Luca Menesini, che aveva dato la sua disponibilità, non ha potuto essere presente all'evento.

Ha aperto la manifestazione il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, il quale si è detto molto soddisfatto per la scelta di Puppa e Mercanti, due giovani candidati che - a dire del primo cittadino – portano una "ventata di freschezza nel consiglio regionale". Tagliasacchi ha detto: “Mercanti e Puppa, nonostante la giovane età, sono dei candidati con molta esperienza sulle spalle, e, per questo, possono rappresentare bene il nostro territorio.”

Subito dopo ha preso la parola il consigliere regionale uscente, Stefano Baccelli, che ha espresso la sua stima per i due candidati. Baccelli ha messo in guardia i presenti a non dare per scontata la vittoria del centrosinistra in Toscana e ha invitato tutti a fare gioco di squadra per poter far vincere le liste che sostengono il candidato presidente della regione Eugenio Giani. "Sarà una campagna elettorale molto difficile – ha detto Baccelli –, per questo motivo dobbiamo essere uniti contro il centrodestra". Il consigliere regionale ha concluso dicendo che "il modello Toscana non sarà perfetto, ma è un buon modello, che ha dato ottimi risultati e, quindi, va salvaguardato e migliorato dopo la vittoria del centrosinistra".

Ha preso la parola Valentina Mercanti, la quale ha assicurato tutto il suo impegno nel caso in cui sarà eletta consigliere regionale. "Questi mesi di chiusura per il virus, sono stati difficili – ha detto Mercanti –; a Lucca, dove io sono assessore al commercio, abbiamo avuto grossi problemi, che sono stati affrontati con tempestività e in parte risolti". Ha ricordato la malattia del sindaco Tambellini, contagiato dal Covid, e tutte le difficoltà conseguenti alla sua lunga assenza. Ha ribadito che si impegnerà per portare in Valle infrastrutture digitali, come la “banda larga” e rete veloce, perché - a dire della Mercanti -, "queste fanno la differenza". Ha parlato dei fondi europei che dovranno essere investiti nel territorio, per valorizzare la nostra identità. Infine si è detta pronta a stare sul territorio ed a essere a disposizione dei sindaci e dei cittadini.

Subito dopo ha parlato Mario Puppa, il quale ha detto che questa pandemia ha evidenziato che qualcosa prima del virus era sbagliato. "Questi mesi ci hanno insegnato che tutti noi dobbiamo pensare più alle persone e ai servizi territoriali, dobbiamo essere più vicino ai sindaci che sono soli sul territorio" ha ribadito. Mario Puppa ha assicurato che, se sarà eletto consigliere regionale, si metterà a completa disposizione dei sindaci per supportarli nei vari progetti di modernizzazione della nostra Valle. "Ci sono 209 miliardi che l'Europa darà all'Italia – spiega Puppa – e molti di questi saranno assegnati alla Toscana; dobbiamo fare progetti e spendere bene questo denaro, per far progredire la nostra Valle e tutta la Toscana". Anche Mario Puppa ha detto che "tutti devono lavorare per la vittoria del centrosinistra, in questa maniera il modello Toscana potrà continuare a dare sicurezza alla nostra regione". Il discorso di Mario Puppa è stato molto apprezzato dal pubblico presente, che lo ha lungamente applaudito.

Ha concluso la serata il senatore Andrea Marcucci, che ha elogiato i due candidati, definendoli complementari. Il senatore ha detto che le loro candidature sono frutto di un lavoro di squadra all'interno del Partito Democratico. Ha ringraziato Stefano Baccelli per il lavoro svolto durante questi cinque anni di legislatura e si è detto convinto che Baccelli avrà un posto di rilievo nella squadra del presidente Giani. Anche Marcucci ha ribadito che questa campagna elettorale è molto difficile e ha esortato tutti a non sottovalutare gli avversari del centrodestra. Marcucci ha concluso dicendo che una eventuale vittoria della Lega in Toscana "sarebbe una sventura per la Regione e per tutta la Nazione".

