Palestra Bacchettoni: i lavori iniziano nel 2021

venerdì, 7 agosto 2020, 08:47

di lorenzo vanucci

Un piano triennale per le opere pubbliche che, dal restauro a lavori dovuti a frane pregresse, vadano ad interessare tutto il territorio comunale lucchese. E' quanto è stato approvato dal consiglio comunale, riunitosi presso Palazzo Santini nella serata di ieri, giovedì 6 agosto, e che troverà attuazione già nell'immediato, visto che in alcuni siti si è ipotizzato di mettere i cantieri già dalla prossima primavera.

In particolare l'amministrazione va ad intervenire sulla palestra Bacchettoni, con lo stanziamento dei fondi per la sua riqualificazione nell'anno corrente, con inizio dei lavori nel 2021, ma anche sul terminale dei bus, per il quale la programmazione dei lavori slitta alla prossima annualità. Quest'anno, invece, si prevederà ad intervenire a seguito di alcuni movimenti franosi, in particolare per regolarizzare tre differenti situazioni, provvedendo alla normalizzazione di Via di Pieve di Brancoli, Via vecchia di Torre e via nuova di Bozzano.

Nel dibattito che è seguito in aula da una parte si sono registrate le critiche al provvedimento da parte del consigliere Bindocci (m5S) che ha chiesto "un cambio di prospettiva nella realizzazione di questi atti, visto che votazioni del genere vengono ad essere solamente qualcosa di formale dove vi sono dati che non si capiscono e liste di slittamento poco chiare".

Nel corso dell'illustrazione della misura l'assessore Celestino Marchini aveva ricordato come "Questo piano arriva in un anno difficile, in cui, nonostante tutto, riusciamo ad incrementare le risorse per alcuni capitoli di spesa". Il provvedimento ha superato l'esame dell'aula con diciotto voti favorevoli.