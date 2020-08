Politica



Presentati gli otto candidati di Fratelli d'Italia al San Luca Palace

sabato, 22 agosto 2020, 13:11

di chiara grassini

Qualità e competenza sono le parole chiave che accomunano la scelta degli otto candidati alle prossime elezioni regionali per Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni.

E così nella tarda mattinata di stamani, sabato 22 agosto, sono stati presentati presso l'Hotel San Luca Palace nel centro storico di Lucca gli aspiranti consiglieri dall'onorevole Riccardo Zucconi. Con lui anche i due vice commissari della provincia di Lucca, ovvero Riccardo Giannoni e Matteo Petrini.

Andiamo al dunque ed elenchiamo i nomi della lista in ordine cronologico che successivamente presenteremo meglio e più nel dettaglio. Sono: Annamaria Frigo, Vittorio Fantozzi,, Marina Staccioli,, Lido Fava, Elena Picchetti, Michele Giannini, Elisabetta Triggiani e Massimiliano Simoni.

A sentirli parlare hanno un buon curriculum e tanta esperienze sia in ambito amministrativo che imprenditoriale maturate nel corso della loro carriera. Basti pensare ad Annamaria, ad esempio. Da dieci anni gestisce un'ente di formazione formazione accreditato dalla regione Toscana, e quindi si occupa di formazione.

Perché si candida?

"Sono entrata in politica per mettere a disposizione del territorio e dei cittadini le mie competenze sia in campo amministrativo che in quelle della formazione" si è così presentata la Frigo. E' stato il turno di Vittorio Fantozzi, ex sindaco di Montecarlo (per dieci anni), assessore per sette e con un passato in Alleanza Nazionale, imprenditore e commerciante."

"Più Lucca in regione Toscana" sarà il suo slogan in questa campagna elettorale. Nel corso della sua presentazione ha ribadito i seguenti punti: sviluppo economico e lavoro,sanità e difesa dei presidi ospedalieri, infrastrutture e riorganizzazione uffici del lavoro.

Prima di passare la parola al candidato successivo, Fantozzi ha ricordato che a Montecarlo non sono stati accolti immigrati. Ecco Marina Staccioli, prima iscritta al partito in provincia di Lucca e già consigliere regionale. Con Giovanni Donzelli e Paolo Marcheschi ha creato il primo gruppo Fratelli d'Italia in regione Toscana.

Che cosa ha detto? Che porterà avanti le proposte di legge (tutto quello che era già stato fatto) riguardanti famiglie, case, operai,, accessibilità agli ospedali, piccole e medie imprese, semplificazione e meno burocrazia.

"Sono abituato a vincere le partite e non ad arrivare secondo" ha esordito Lido Fava, consigliere comunale per tre legislature, o meglio due volte con Alleanza Nazionale (capogruppo) e una volta con una Lista Civica (opposizione).

Elena Picchetti è nata e cresciuta a Castelnuovo Garfagnana, oggi avvocato, 53 anni e con esperienza amministrativa. E' stata assessore con delega alla scuola, alle società partecipate e alle pari opportunità per cinque anni ma anche consigliere nel suo comune.

Arriviamo a Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli (16 anni), originario di Castelnuovo ma cresciuto a Porcari, nella Piana di Lucca. Laurea in economia a Bologna e in scienze politiche a Torino, crede nella politica perché gli piace, si può fare di meglio e soprattutto fare la differenza.

Avanti con la penultima candidata, nonché Elisabetta Triggiani. Classe 1973, lavora a Capannori e ha un'esperienza ventennale in politica. Da oltre un anno si è avvicinata a FDI dopo aver ascoltato Giorgia Meloni della quale ne è rimasta colpita.

"Faccio politica perché mi piace: porto le mie competenze professionali in regione" ha commentato. Il suo motto è "Sono in corsa per voi". Tra i suoi obiettivi la tutela delle piccole e medie imprese, l'organizzazione di corsi di formazione e molta attenzione al mondo della disabilità perché Triggiani è avvocato di un' associazione dislocata in tutta Italia che si occupa di disabilità.

L'ultimo, Massimiliano Simoni, è in politica da 40 anni ed è il responsabile nazionale del settore teatro e spettacolo del partito. Per lui tre sono i punti di riferimento: Giorgio Almirante, Giorgio La Pira e Giorgia Meloni.

"Nel primo caso - ha sottolineato Simoni - dal suo insegnamento ho imparato a non arrendermi ma, mentre con la fede si ottengono i risultati (e ricorda La Pira)".

Insomma, pare di capire che sarà una sfida impegnativa e il partito spera di ottenere il miglior risultato nella provincia di Lucca "Vogliamo contribuire a questa vittoria" ha evidenziato Zucconi.