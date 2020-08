Politica



Presentato il programma elettorale di Elisabetta Triggiani

lunedì, 24 agosto 2020, 12:14

di chiara grassini

Si chiama Elisabetta Triggiani e si candida nella lista di Fratelli d'Italia Lucca in vista delle prossime regionali di settembre. Chi è la giovane donna che nella tarda mattinata di stamani ha presentato il suo programma elettorale a Carraia?



Classe 1973, avvocato, mamma, militante nel centrodestra e da sempre lavora nel comune di Capannori. Con un passato politico in Forza Italia, da oltre un anno si è avvicinata al partito della Meloni perchè non condivideva più le idee dei forzisti.

Presentazione a parte, vediamo nel concreto quali sono le proposte da portare in regione Toscana. Innanzitutto il lavoro, o meglio il lavoro dipendente e la tutela del lavoro autonomo con particolare attenzione al sostegno delle piccole e medie imprese e alla mappatura delle professionalità richieste. E qui merita spendere alcune parole per capire in cosa consiste questo secondo punto. Dare maggiore spazio al mondo dei giovani e a coloro che lo hanno perso nel corso della loro carriera lavorativa.

Tra gli altri punti in programma anche la sanità, la disabilità, lo sport e gli animali. Elisabetta Triggiani ha sottolineato che la sanità toscana presenta diverse criticità come i posti letto insufficienti, le liste di attesa lunghe e mancanza di personale e proprio per questi motivi occorre una vera e propria riforma. E infatti la candidata chiederà tavoli di confronto tra il mondo della politica e quello sanitario.( nel caso in cui dovesse vincere ).

Per chi non lo sapesse l' avvocato collabora con un'associazione nazionale che si occupa di disabilità. Ecco, questo tema sarà uno dei suoi cavalli di battaglia perchè molto spesso famiglie con disabili vengono abbandonate e lasciate sole.

Anche lo sport sarà una delle sue priorità dove lo spirito di collaborazione, l'impegno e il rispetto dovranno essere punti di estrema importanza per mostrare i veri valori che ci insegna la vita. Difatti sosterrà tutte quelle associazioni che si impegnano sul territorio e che promuovono lo sport e soprattutto l' educazione dei giovani alle diverse discipline sportive.



Infine il capitolo sugli animali. Elisabetta Triggiani si definisce " una persona molto sensibile al mondo degli animali" e farà il possibile affinché si contrasti il fenomeno dell' abbandono dei cani per non parlare del randagismo e delle difficoltà che spesso i nostri amici a quattro zampe presentano.

Ultimo e importante aspetto da sottolineare è il seguente punto: la candidata ha in mente di aprire sportelli di ascolto della cittadinanza rivolta a tutti coloro che ne avessero bisogno. Tra gli intervenuti anche l' onorevole Riccardo Zucconi e il vice-commissario di Fratelli d'Italia Lucca Matteo Petrini i quali hanno espresso soddisfazione per la candidatura di Elisabetta Triggiani.