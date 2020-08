Politica



Regionali 2020, Forza Italia cala gli assi: «Ora cambiamo la Toscana»

giovedì, 20 agosto 2020, 18:50

di chiara bernardini

Forza Italia scende in campo e a un mese dalle elezioni regionali, che si svolgeranno il 21 e 22 settembre, svela la lista composta da otto rappresentanti a sostegno della candidata della Lega Susanna Ceccardi.

"Fatelo per voi. Ad oggi il centrodestra è l'unico a possedere le competenze e le conoscenze necessarie per attuare un reale cambiamento sul territorio": così interviene il senatore Massimo Mallegni prima di entrare nel vivo della presentazione. "Siamo qui per dare soluzioni - continua - Innanzitutto attivando un nuovo piano regionale e un incremento dei servizi sanitari, dopodiché ci impegneremo per ottenere una migliore gestione delle imprese balneari che finora sono state lasciate in disparte. La regione Toscana ha enormi potenzialità non sfruttate, i trasporti ad esempio".

Sotto quest'ultimo aspetto Mallegni è determinato: "Io voglio che l'aeroporto di Firenze sia identificato come un punto di riferimento, qualcosa di grande. Così come quello di Pisa che raddoppiandone la funzionalità sotto l'aspetto commerciale può crescere concretamente. Non per ultimo, infine, quello del Cinquale, lasciato da troppo tempo in balia di se stesso, merita di essere sistemato affinché possa essere un punto di attrazione turistica".

Argomento centrale, poi, la sanità: "È di fondamentale importanza che i cittadini possano affidarsi a un sistema sanitario sicuro che possegga mezzi e servizi efficaci ed efficienti. Non servono parole, ma azioni. È per questo che scendiamo in campo con otto canditati in consiglio regionale più che qualificati per riuscire a realizzare i diversi obiettivi. Abbiamo trenta giorni per far capire che ai cittadini quale sia il cambiamento migliore. Non per noi, per loro".

Stesso è il pensiero del capogruppo uscente Maurizio Marchetti il quale sottolinea come "Abbia cercato di dare sempre il massimo sotto tutti gli aspetti. Servono voci nuove, servono figure competenti per poter trasformare il territorio toscano in ciò che merita di essere".

A rappresentare la Versilia sarà Irene Nardini: "Praticità, determinazione e semplicità sono le mie parole d'ordine - incalza - Sono necessarie risposte e soluzioni immediate al fine di incrementare ogni aspetto, ad oggi debole, sul territorio".

La lista prosegue con Angela Grasseschi, avvocato di Viareggio che si dice pronta a cambiare le cose: "Basta chiacchiere, bisogna impegnarsi seriamente se vogliamo che la città, così come l'intera regione, possa tornare a splendere. In questo percorso impiegherò tutta la professionalità e la risolutezza che già utilizzo nel lavoro affinché le parole si trasformino in fatti". Seguono poi Rita Sarti per Capannori, Elisabetta Puccinelli per Massarosa, Fabrizio Giovannini per la Val di Lucca, Daniele Lazzereschi e Tiziano Capitaneo per la Piana di Lucca e Altopascio.

Persone diverse, lavori e vite differenti, unite dallo stesso obiettivo: "Cambiare una regione che ha tutte le potenzialità per brillare, bisogna crederci ed essere decisi, noi non abbiamo mai smesso", come sottolinea infine il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti.