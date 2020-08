Politica



Regionali 2020, il M5S presenta la lista “Cambiamo Passo”

venerdì, 21 agosto 2020, 17:28

Stamani (21 agosto) è stata depositata presso il Tribunale di Lucca la documentazione atta ad ufficializzare la presentazione della lista del M5S per la circoscrizione di Lucca.

"Il semplice motto ”cambiamo Passo” - spiega il partito - vuol ricordare ai cittadini la necessità di rompere i soliti giochini tra una sinistra al potere in Toscana da decenni e la falsa opposizione delle destre che su moltissimi temi ed interessi va a braccetto con la maggioranza. Non ultima la bocciatura della proposta sull’acqua pubblica, che ha visto destra e sinistra votare assieme. Recenti le dichiarazioni a favore del dannoso ampliamento dell’aeroporto di Firenze che vedono la Ceccardi sposare le tesi del pupillo di Renzi. Storica la convergenza di interessi per depotenziare la sanità pubblica a favore del privato, con i cittadini costretti a pagare o subire interminabili liste d’attesa. Il M5S a Lucca è l’alternativa credibile, ricca di proposte volte al benessere del cittadino, in questi anni di lavoro sul territorio i cittadini ci hanno potuto conoscere e conoscere le nostre idee. Basta con la sudditanza della Lucchesia da Firenze, i territori della Toscana nord-occidentale debbono essere il motore di un rilancio economico, verde e “smart”.

Questa la lista con l’ordine numerico che comparirà sulla scheda nella provincia di Lucca:

Movimento 5 Stelle

Candidati circoscrizionali per la provincia di Lucca

Elezioni regionali 20 e 21 settembre 2020

1 LOCONSOLE Claudio

2 BELLANDI Manuela

3 PESCUCCI Paolo

4 PROTA Flora

Claudio Loconsole, 34 anni, nato a Trani e toscano d'adozione da oltre tredici anni, si presenta: "Ingegnere informatico, dottore di ricerca in Robotica, ex Ricercatore Universitario, docente di ruolo di Informatica presso il Polo "Fermi-Giorgi" di Lucca, collaboro anche con l'Università di Pisa e la Scuola Superiore Sant'Anna. Mi occupo di ambiente, cultura ed innovazione per cui ho ricevuto riconoscimenti regionali (Startup Toscana), nazionali (tra gli altri il Premio Perotto-Zucca) ed internazionali. Consigliere comunale al termine del mandato per il Movimento 5 Stelle, ho portato avanti, insieme agli attivisti e al mio collega consigliere diversi temi tra cui inquinamento, registro tumori, raccolta e gestione dei rifiuti, lotta alle barriere architettoniche, pane sospeso e defibrillatori automatici (DAE)".

Manuela Bellandi, imprenditrice, diplomata in lingue straniere e residente a Lucca dalla nascita è attivista del M5S dai primi esordi del 2005: "Dopo il diploma di lingue conseguito nel 1982 ho lavorato in una emittente televisiva locale ufficialmente come contabile, ma svolgendo anche tutte le attività legate alla trasmissione e alla produzione di programmi televisivi e pubblicità fino al 1990, successivamente fino al '97 ho lavorato in contabilità con un'azienda di produzione caschi per motociclisti del gruppo Bieffe curando anche le esportazioni e i rapporti con rete vendite estera. Fino al 1999 ho lavorato come cuoca presso ristorante e in contabilità presso azienda di famiglia. Dal 2009 ad oggi imprenditrice nel settore commercio e somministrazione in azienda a conduzione familiare di cui sono amministratrice e cuoca".

Paolo Pescucci, 67 anni, nato a San Gimignano (SI): "Biologo, specializzato in Calcolo Automatico, collaboratore editoriale, videomaker. Dopo le prime sperienze lavorative come insegnante, entravo come dipendente in varie aziende farmaceutiche, ricoprendo vari incarichi, con zone di lavoro che mi hanno portato ad una buona conoscenza del territorio della Toscana Nord-Occidentale. Nel 2010 prendevo Master in nutrizione e dietetica, dedicandomi a questa disciplina. Presidente associazione culturale “Lucca Curiosa” e del gruppo “Salviamo Il Campo di Marte”. Da tempo mi interesso di temi culturali, ambientali ed urbanistici del territorio lucchese, pur rimanendo il campo sanitario il mio primario interesse. Da circa sei anni seguo le attività del movimento".

Flora Prota: "Sono un'attivista di vecchia data, vivo da 20 anni in toscana e considero Lucca la mia città di adozione. Il mio interesse e il mio impegno politico lo considero un servizio, un contributo da dare in quanto cittadina partecipe. Le mie aree di interesse oltre all’ambiente sono il lavoro, in qualità anche del mio titolo di “consulente del lavoro” e il sociale. Ritengo che una buona amministrazione debba dare a tutti i cittadini la possibilità di esprimersi come individui creando loro le migliori condizioni ambientali e lavorative".