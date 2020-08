Politica



Regionali, parla la capolista di Fratelli d’Italia Frigo: “Il mio impegno per fare la differenza”

martedì, 25 agosto 2020, 13:49

"Dopo anni di mal governo delle sinistre, è arrivato il momento di dare alla regione Toscana ciò che merita. Valorizzarla dal punto di vista delle piccola e media impresa, delle infrastrutture, dell'ambiente e della sanità, ridotte all'osso da una politica fatta di poltrone e carrozzoni. Ma soprattutto per ciò che concerne le politiche giovanili e quelle della formazione, settore nel quale lavoro da oltre dieci anni con passione ed entusiasmo".



A parlare Annamaria Frigo, capolista per la provincia di Lucca alle prossime elezioni regionali in quota Fratelli d'Italia. Imprenditrice, mamma, professionista di successo, ha saputo coniugare alla perfezione il ruolo di donna a quello di imprenditrice.



Conosciuta ed apprezzata nella Mediavalle, dove è nata e cresciuta, a Lucca città, dove ha vissuto a lungo e attualmente risiede, e in Versilia, dove ha trascorso alcuni anni della propria vita, Annamaria è determinata nella scelta di correre a fianco di FDI alla conquista della Regione.



"Oggi è arrivato il momento di cambiare e nostro compito è quello di dare alla Toscana l'alternativa che merita, con impegno, competenza, coerenza e determinazione, principi che da sempre sono alla base di Fratelli d'Italia; per questo motivo ho scelto il motto 'il nostro impegno per fare la differenza'. Ringrazio in primis Giorgia Meloni, nostro faro e leader indiscusso di un partito proiettato ormai al 16%, l'onorevole Riccardo Zucconi per aver fin da subito creduto in me e tutti coloro che mi sostengono in questa campagna elettorale senza precedenti: stavolta abbiamo davvero l'opportunità di cambiare le cose e ci impegneremo al massimo per raggiungere l'obiettivo".