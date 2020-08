Politica



Scarsa promozione turistica: l'amministrazione non ci sta e pubblica i dati

venerdì, 14 agosto 2020, 18:13

"Il Comune di Lucca stanzia in Bilancio, ogni anno, 4 milioni per il sistema culturale e turistico della città di Lucca e del territorio: di questi, circa un quarto, rappresentano le risorse dedicate agli eventi e alla loro promozione".

Risponde così l'amministrazione comunale, con dati alla mano, all'intervento che Confcommercio, la commissione Città di Lucca e Centro commerciale hanno affidato alla stampa, lamentando una scarsa promozione degli eventi cittadini a fini turistici.

I dati parziali attualmente a disposizione relativi ai flussi turistici, quelli registrati al Punto di accoglienza turistica di Piazzale Verdi, parlano di un fortissimo contraccolpo registrato a Lucca, non diversamente dalle altre città d'arte, relativamente al mese di giugno. Nel mese di luglio e nelle prime settimane d'agosto la tendenza tuttavia si inverte e si registrano aumenti di presenze, sia straniere che italiane.

Sul sito istituzionale https://www.turismo.lucca.it/ gli eventi sono stati aggiornati costantemente e in tempo reale, anche in periodo di lockdown e maggiormente adesso, con la ripresa delle attività. Il calendario eventi in particolare ha un banner ben in evidenza, in home page. Valutando che le iniziative che sono ripartite e quelle più gettonate sono le visite guidate, è stata creata una sezione a parte che viene aggiornata settimanalmente, più altri articoli che evidenziano le iniziative principali che vengono comunicate. Le news vengono aggiornate un paio di volte per settimana. L'ultimo articolo è di lunedì e riguarda il Ferragosto.

Sulla pagina FB https://www.facebook.com/LuccaTurismo/, oltre alla promozione del territorio, c'è un calendario completo degli eventi "social" che viene aggiornato quotidianamente. Il Comune ha aiutato le guide nella ripresa, attraverso l'organizzazione di un programma di visite guidate e con alcune di esse è stata anche attivata una collaborazione per la produzione di contenuti web. Gli uffici forniscono puntualmente al mensile Toscana Tascabile informazioni aggiornate su tutti gli eventi, sui social collaborano anche con la pagina regionale visit tuscany fornendo mensilmente contenuti e, recentemente, con una pagina di promozione nazionale. Oltre alla pubblicazione diretta, viene fatta anche attività social intervenendo sulle pagine di altri soggetti accreditati. Ci sono poi i canali della cultura: il padlet musei è in bella vista sul sito del turismo con un banner in home page, accanto al calendario eventi. Con le TV la ripresa è stata più veloce del previsto e il Comune ha già collaborato alla produzione di due programmi televisivi (uno spagnolo e uno italiano); uno olandese approderà in città la prossima settimana. Sul fronte della stampa, l'amministrazione sta costantemente collaborando con blogger e giornalisti: l'ultimo, martedì scorso, ha richiesto materiale per servizi per la stampa statunitense che riguardino il turismo attivo per un pubblico medio alto che cerca soggiorni di almeno una settimana sul territorio.

E' in atto una collaborazione con la rivista That's Italia per la promozione annuale, che abbiamo dovuto rimodulare sull'effettiva scarsità di eventi. L'ultimo servizio, sul Settembre lucchese, puntato sulla storia del Volto Santo e sulle celebrazioni del 950esimo della cattedrale. Nell'articolo precedente (di 10 pagine) sono state promosse il verde e le colline lucchesi. Su Itinerari e Luoghi (240.000 lettori) il Comune è uscito, gratuitamente, con un articolo su itinerari nel verde.

Tutti questi sono dati certi, non impressioni delle quali è particolarmente ricco il comunicato di Confcommercio; dati e risultati ottenuti attraverso un lavoro costante e con notevoli risorse economiche dedicate.

Il momento è di comprensibile difficoltà, ma Lucca è ripartita, e traina il suo territorio. Le attività del centro storico godranno peraltro dei vantaggi previsti dall'ultimo decreto del Governo, essendo Lucca ricompresa fra le 29 città d'arte in base al rapporto fra flussi turistici e residenti: segno ulteriore, questo, di quanto sia cresciuta la città.

L'amministrazione ritiene assolutamente utile il confronto e la collaborazione fra Enti, associazioni, soggetti pubblici e privati del settore. A questo riguardo non dovrebbe essere passata inosservata l'iniziativa intrapresa con le Fondazioni bancarie, volta al coordinamento degli eventi e della loro promozione. Si tratta di un passaggio, questo, 'storico', si passi il termine un po' pomposo, ma che vuole significare che mai prima nessuna amministrazione comunale aveva intrapresa un'iniziativa di questa portata, che finalmente convoglierà idee e risorse verso un obiettivo comune e di sistema.

"Bene -conclude l'amministrazione comunale- di questo saremo lieti di parlare anche con Confcommercio, con la sua commissione città di Lucca e con il Centro commerciale, quando riceveremo una richiesta ufficiale d'incontro -così si fa fra istituzioni- e non a mezzo stampa".

Promozione a mezzo stampa e Tv, dettaglio 2019/2020.

2019. 5 / 6 marzo - Spot Illy con Bocelli, andato in tutto il mondo; 26 maggio / 6 giugno I giardini di Lucca andato in onda sul canale 3Sat, GS Film Austria disponibile sul canale vimeo della casa di produzione; 6 giugno - Cose Nostre RAI andato in onda a luglio 2019; 30 giugno / 8 luglio - Bony (film) per tv indiana ODU Movie; 10 luglio - Confidenze (magazine) articolo uscito il 30 settembre; 11 / 12 luglio - Io Donna Corriere della sera (magazine) articolo uscito il 5 ottobre + articolo on line su sito agendaviaggi.com; 9 settembre - Mademoiselle Bon plan (blog) articolo uscito il 1 settembre e girato su FB diverse volte; 29 settembre - History of Home documentario USA ; 29 settembre – A raccontare comincia tu – Ilaria del Carretto; 1 / 4 ottobre - Arte - Invitation au voyage – speciale Puccini https://www.arte.tv/it/ in onda il 30 aprile 2020 ore 16:30; 4 / 11 novembre - House Hunter international USA; 17/19 novembre TopChef USA - finalissima della 17 edizione - in onda febbraio 2020;; 22 / 28 novembre La storia delle nostre città (doc) RAISTORIA - in onda 24 dicembre e raiplay; 10 / 13 dicembre Easy Driver RAI1 - in onda 30 dicembre.

2020. 4 gennaio – RAI Easy Driver; 7 / 10 gennaio – RAI Linea Verde life in onda 15 gennaio; Mediaset – Studio aperto in onda il 19 febbraio; 16/17 gennaio – RaiNews24 – Lucca, le mura – in onda 15 febbraio; Lucca Puccini – in onda 28/29 febbraio; 4 / 7 febbraio – RAI Paesi che vai – in onda 29 marzo; aprile – mini film su Giulietta e Romeo (rinviato) giugno – BBC; 18 / 20 luglio – TV Basca canale nazionale ETB2 Vascos por el mundo (una ragazza basca che vive a Lucca racconta la città); 31 luglio blogger Travel Box (deve uscire); prossime settimane – canale nazionale Olanda SkyHighTV - documentario su Puccini.

Presenze registrate all'Ufficio Turistico di Piazzale Verdi, dettaglio.

N° PRESENZE TURISTI SETTIMANALE DATA Lucca Italia Estero TOT. 29/06/2020 al 05/07/2020 30 128 77 235 06/07/2020 al 12/07/2020 17 171 106 294 13/07/2020 al 19/07/2020 31 300 163 494 20/07/2020 al 26/07/2020 32 310 372 714 27/07/2020 al 02/08/2020 27 263 293 583 TOTALE 137 1172 1011 2320

N° PRESENZE TURISTI SETTIMANALE DATA Lucca Italia Estero TOT. 27/07/2020 al 02/08/2020 27 263 293 583 03/08/2020 al 09/08/2020 28 417 372 817 TOTALE 55 680 665 1400