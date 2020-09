Politica



Barsella (Lei Lucca): "Lo sport è fondamentale, serve riqualificazione"

mercoledì, 30 settembre 2020, 12:42

Ha le idee chiare Marco Barsella, capogruppo di Lei Lucca dopo la richiesta del consiglio comunale straordinario e aperto sullo sport e l'impiantistica sportiva della città.



"Il mondo dello sport, e quello dell'associazionismo in generale, ha risentito in maniera pesante la situazione legata al Covid-19, in particolare nel momento del lockdown. Oggi questo mondo ha bisogno di un supporto deciso da parte delle istituzioni al fine di non disperdere quell'immensa ricchezza sociale che rappresenta - spiega - dobbiamo impegnarci a recuperare gli spazi presenti nel territorio del nostro comune e renderli fruibili alle associazioni, in base alle diverse necessità, con un'attenzione particolare al mondo delle disabilità. Per fare questo serve un'analisi e una programmazione condivisa in cui la consulta comunale dello sport deve avere un ruolo da protagonista, fungendo veramente da raccordo tra l'amministrazione e i cittadini".



L'obiettivo è il rilancio di Lucca: "È urgente il recupero di alcune strutture strategiche, in primo luogo l'ex palestra Bacchettoni o l'ex palestra polivalente di San Lorenzo a Vaccoli, di cui potrebbero usufruirne tanto le scuole quanto le associazioni sportive del nostro territorio - continua Barsella - Sarebbe importantissimo trovare adeguati spazi per le attività legate alla disabilità e l'idea della realizzazione di una vasca per la riabilitazione è sicuramente da portare avanti, trovando però una adeguata collocazione e pianificando un intervento che porti alla sua realizzazione in tempi ragionevoli."



La voglia di fare non manca, l'ingegno neppure. È necessario però parlare di cose concrete per arrivare a buoni risultati, questo il pensiero riassuntivo del capogruppo che tiene a sottolineare come "Sarebbe invece auspicabile valutare gli spazi tutt'ora inutilizzati del campo di Marte per i quali potrebbe essere predisposto un progetto condiviso di recupero, al fine di realizzare una Cittadella dello Sport da affiancare alla Cittadella della Salute, valorizzandone in particolare l'aspetto riabilitativo e motorio".



Il movimento è di fondamentale importanza per il benessere della persona e questo è un dato di fatto: "Tutti gli sport in questa città, oltre che permettere una regolare e organizzata attività motoria, svolgono anche un importantissimo ruolo sociale nei nostri paesi e nei nostri quartieri: a tutte queste realtà dobbiamo, come amministratori, la massima attenzione, anche qualora non si parli di associazioni sportive in senso stretto - conclude - I gruppi sbandieratori cittadini, ad esempio, sono in larga parte associazioni di promozione sociale per poter essere iscritti nell'elenco regionale delle associazioni di rievocazione e ricostruzione storica ma svolgono in larga parte anche attività sportiva. Sarebbe auspicabile quindi che il loro accesso alle strutture sportive del comune avvenisse alle stesse condizioni delle Asd, come avvenuto in passato, senza gravare sulle finanze delle associazioni, già provate dall'emergenza Covid-19".