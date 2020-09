Di Vito, Barsanti e Bindocci: "Su ex Manifattura la Fondazione si confronti con la città"

Altri articoli in Politica

martedì, 22 settembre 2020, 19:03

Lecci ammalati in piazzale Verdi: 6 piante sono a rischio cedimento e verranno abbattute a partire da domani (23 ottobre). Fra ottobre e novembre si ripianteranno i nuovi esemplari

martedì, 22 settembre 2020, 18:56

L'arcivescovo di Lucca risponde in maniera cortese, ma decisa e inappellabile ad un comunicato diffuso nei giorni scorsi da: Aeliante; Amnesty International - gruppo di Lucca; Anpi sezione intercomunale di Lucca; Arci Lucca Versilia; Associazione culturale Nuove Tendenze; Associazione Nuova Solidarietà - Equinozio; Auser Filo d’argento; Auser Territoriale; Centro Donna...

martedì, 22 settembre 2020, 17:10

Queste le parole di Valentina Mercanti, neo eletta consigliere regionale in Toscana per il PD nel collegio di Lucca, dopo il risultato delle elezioni

martedì, 22 settembre 2020, 17:02

All’indomani dei risultati delle votazioni regionali, si dice soddisfatto il candidato di Fratelli d’Italia Massimiliano Simoni. Risultati, quelli di poche ore fa, che hanno dimostrato quanto il partito di Giorgia Meloni sia in costante crescita attestandosi al 3° posto in Toscana con il 13,4 per cento

martedì, 22 settembre 2020, 14:58

Sono partiti questa mattina i lavori per la collocazione di cinque postazioni fisse per autovelox su strade urbane comunali interessate da intensi flussi di traffico ad elevata incidentalità stradale: un modo come un altro per fare cassa

martedì, 22 settembre 2020, 12:53

La candidata è stata appena rieletta all'opposizione nel consiglio regionale nella circoscrizione di Lucca registrando un record di preferenze: ben 10.228. Le prime parole