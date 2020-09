Eugenio Giani dagli Industriali: sala vuota per il Covid-19

Altri articoli in Politica

giovedì, 10 settembre 2020, 16:21

Così interviene Massimiliano Baldini, candidato al consiglio regionale per la Lega nella provincia di Lucca, a seguito delle dimissioni presentate dal presidente di Lucca Crea Mario Pardini

giovedì, 10 settembre 2020, 15:51

Franco Cardini con Eugenio Giani e Francesca Fazzi al Polo Tecnologico di Lucca per parlare di territorio e cultura: da Matilde di Canossa, al Volto Santo, la seta, la carta, la musica e il nuovo centenario pucciniano: una rete di progetti capaci di dare nuovo sviluppo e identità culturale.

giovedì, 10 settembre 2020, 15:48

Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali del gruppo centrodestra Marco Martinelli e Simona Testaferrata a margine del Convegno dal titolo “Ddl Zan Dissenso Informato Le Ragioni di un No per la Libertà di Tutti”

giovedì, 10 settembre 2020, 14:16

A esporre le problematiche e le preoccupazioni sono stati il commissario regionale di Forza Italia in Toscana Massimo Mallegni e il capogruppo in Regione dell' omonimo partito, Maurizio Marchetti

giovedì, 10 settembre 2020, 11:11

Simoni (Fratelli d'Italia): "Disegno di legge contro l'omotransfobia, ha ragione il vescovo". Il candidato alle regionali: "Grave l'attacco nei confronti di monsignor Giulietti"

giovedì, 10 settembre 2020, 11:06

"Solidarietà a Mario Pardini per l'attacco ricevuto dal Comune, e plauso per la sua scelta delle dimissioni irrevocabili dalla presidenza di Lucca Crea". A dirlo è Remo Santini, ex candidato sindaco di liste civiche e partiti di centrodestra, nonché attuale capogruppo di SìAmo Lucca