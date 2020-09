Politica



Giani annuncia da Fazzi la candidatura di Lucca a Capitale italiana della Cultura

giovedì, 10 settembre 2020, 15:51

Cultura come forma di identità, di rinnovata cittadinanza e per una nuova valorizzazione e sviluppo sostenibile dei territori della provincia di Lucca, un complesso straordinario nel panorama italiano per il patrimonio, gli archivi, le biblioteche, i musei, le istituzioni e le associazioni culturali che testimoniano e tramandano un passato costellato di presenze eclatanti da Matilde di Canossa, ai pellegrini della Francigena, fino a Giacomo Puccini. Un luogo di produzioni preziose come seta e carta. Luoghi della mente e del cuore nei quali affondano radici di una tradizione che mai come oggi rappresenta opportunità e slancio verso il futuro.



Sono queste le tematiche e l'essenza dei progetti strategici che questa mattina la capolista del Partito Democratico per le elezioni al Consiglio Regionale Francesca Fazzi ha presentato nel Polo Tecnologico Lucchese al candidato alla Presidenza della Regione Eugenio Giani come base per i futuri programmi di investimento regionale.



Tanti i testimoni autorevoli e rappresentanti delle istituzioni locali presenti a partire dal medievista Franco Cardini , uno degli intellettuali italiani più prestigiosi e popolari impegnati nell'attività scientifica e divulgativa, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini , il Sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti e la Presidente dell'Associazione dei Lucchesi nel Mondo Ilaria Del Bianco (per la Casa di Celle), il vicesindaco di Viareggio Walter Alberici , il direttore della Fondazione Giacomo Puccini Massimo Marsili.



"L'esempio della via Francigena ha inaugurato un metodo di lavoro sui territori che, a più di vent'anni da quegli esordi voluti fortemente dalla Regione Toscana, ha raccolto importanti risultati dal punto di vista della riscoperta dei piccoli e grandi luoghi della spiritualità, dei borghi, dei monumenti disseminati sul territorio, ma anche la costruzione di un rete culturale e turistica alternativa e di mobilità lenta. Un lavoro frutto di una collaborazione trasversale fra più soggetti pubblici e privati che deve essere ripetuto per sviluppare le cospicue energie di cui la Toscana nord occidentale è dotata", afferma Fazzi. "Il sistema delle 'strade storiche è un sistema vincente che unisce cultura, natura, territorio e Lucca vi è saldamente inserita. La presenza oggi qui del prof. Franco Cardini, uno dei massimi esperti europei è la garanzia di un percorso culturale sul quale potremo spenderci molto come città capoluogo sul tema del pellegrinaggio: dalla Francigena alla Matildica, alla Via di Santa Giulia, tutti progetti in corso all'interno dei quali Lucca svolge un ruolo primario. Ma credo che la nostra provincia possa lanciare una nuova area tematica di grande interesse che è la seta. Un tema forte fatto di lasciti storici e materiali che collega Lucca alla Toscana all'Europa. La seta che ha visto Lucca centro di produzione di lusso in Europa nel Medioevo e che consente oggi di collegare fra loro le strutture museali del territorio e il grande patrimonio serico conservato nelle chiese e canoniche del territorio." Questo progetto si affianca ad una seconda strada lucchese tutta da valorizzare, che è nata proprio da un'idea di Lucense che è quella legata alla valorizzazione delle terre storicamente legate alla produzione della Carta con Villa Basilica, il settore cartario e cartotecnico della Piana per arrivare fino alla castapesta del Carnevale di Viareggio.



Secondo grande tema quello pucciniano.



L'appuntamento più importante riguarda il triennio 2024–2026 quando ricorreranno due importanti anniversari pucciniani: il centenario dalla morte del Maestro e quello della prima rappresentazione di Turandot. Un'opportunità per portare investimenti sui comuni interessati dal sistema museale legato a Giacomo Puccini, Teatri e luoghi pucciniani bisognosi di una strategia di rete. "Ho voluto che questo focus cultura avvenisse proprio qui al polo tecnologico perché sono certa non solo che i territori debbano lavorare insieme, ma che debbano farlo puntando su nuove energie, quelle dei giovani, delle aziende innovative, della creatività" Sarà un triennio al quale Lucca deve prepararsi per lasciare sul campo solidità e rilancio del territorio. "Siamo qui tutti insieme per lavorare insieme ad un grande progetto triennale".



