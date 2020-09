Politica



"Il consiglio comunale blindato è stato utile, ma la maggioranza resta arrogante"

martedì, 1 settembre 2020, 09:59

Il consigliere pentastellato Massimiliano Bindocci ha voluto manifestare il proprio disappunto per la posizione della maggioranza ieri sera in consiglio comunale:

Abbiamo dovuto registrare nel consiglio Comunale straordinario sui disservizi di Sistema Ambiente, svolto in modo blindato, la presa di posizione dei responsabili del disastro della raccolta differenziata, cioè la triade Raspini-Romani Susini, che ha cercato di minimizzare, adducendo motivazioni davvero irrisorie, da "c'era molta gente in ferie", a "ogni cambiamento ha i suoi problemi"... Abbiamo apprezzato le scuse sommesse dall'assessore e l'ammissione di disguidi fatta da Romani, ma non abbiamo potuto però non vedere la assoluta inadeguatezza.

Il vero problema è che si risparmia sul personale, sulla gestione, sui mezzi e le conseguenze sono i disservizi.

Quando si parla di rifiuti sono noti gli interessi economici in ballo ed il futuro della società Sistema Ambiente è certamente una cosa non estranea al problema, bisognerebbe capire il perché, perché c'è questa la volontà di risparmiare a discapito anche del servizio?

C'è un personale evidentemente sotto organico, manca una gestione corretta ed equa del personale, ci sono mezzi inadeguati, non viene fatta una adeguata formazione del personale, c'è una gestione degli appalti anomala, insomma una gestione mediocre pagata dai cittadini e da chi ci lavora e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti.

La storia dei risparmi poi è una bufala, perché ci sono sprechi enormi, si pensi alla sede, nella sede nuova dopo un anno circa ancora non è stato fatta niente, e si continua a pagare un affitto e un mutuo.

Come Movimento abbiamo distribuito sacchetti della spazzatura ai consiglieri per farli riflettere, perché il disservizio è stato un fatto grave, il Presidente del Consiglio ha ordinato subito di rimuoverli.... dimostrando che quando sono coinvolti in prima persona gli amministratori di Lucca sanno come fare a far togliere i sacchetti.

Il fatto poi che non sono stati consentiti interventi esterni oltre quelli dei dirigenti di Sistema Ambiente, si commenta da solo, e dimostra la coda di paglia di questa maggioranza, dispiace poi l'ipocrisia sempre di questa maggioranza che nega la libertà in consiglio comunale poi si sciacqua la bocca nelle iniziative sull'anti fascismo.

Siamo soddisfatti che il Consiglio Comunale Straordinario abbia sortito comunque l'effetto di indurre Sistema Ambiente a ripensare l'organizzazione e migliorare il servizio, ma siamo siamo preoccupati per la assoluta mancanza di umiltà e per i limiti del gruppo dirigente, inoltre esprimiamo solidarietà agli operatori dell'azienda che vedono aumentare carichi di lavoro e il precariato.