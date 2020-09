L'amministrazione: "Scarico merci lì dal 2014, il comune provvederà a spostarlo"

Altri articoli in Politica

mercoledì, 2 settembre 2020, 18:58

I comitati sanità Lucca (in memoria di Raffaello Papeschi) ricordano le responsabilità della giunta regionale Rossi-Giani nella gestione della sanità oltre che nella costruzione del San Luca, ospedale che si è dimostrato insufficiente

mercoledì, 2 settembre 2020, 17:27

Giovanni Minniti, candidato della Lega alle elezioni regionali nel collegio della provincia di Lucca, interviene sulla crisi economica che, acuita dalle scelte sbagliate in merito al contenimento del Covid 19, sta mettendo in ginocchio imprese e famiglie

mercoledì, 2 settembre 2020, 16:41

"Può essere spostato in un altro tratto o in qualche strada vicina, ma lì non ci deve stare. Quello che è accaduto è una vergogna". Lo sostiene Remo Santini, capogruppo di SìAmoLucca in consiglio comunale

mercoledì, 2 settembre 2020, 15:52

Così la candidata al consiglio regionale Rosaria Sommariva (Lista Orgoglio Toscana per Giani presidente) sulla città arborata

mercoledì, 2 settembre 2020, 15:19

Stamani sono stati presentati gli otto candidati di "Toscana Civica per il Cambiamento" presso il Grand Hotel Guinigi in via Romana. Questi i nomi: Alessandro Di Vito (capolista), Maria Nuti, Simone Simonini, Claudia Salas Lazzari, Mario Di Fiorino, Sonia Remafedi, Massimo Fagnani e Marcella Grabau. Foto di Ciprian Gheorghita

martedì, 1 settembre 2020, 19:53

Luigi Benedetto Lo Faro, componente della segreteria territoriale del Pd, annuncia di essersi dimesso dal partito di Zingaretti e Marcucci perché al suo interno non ci sarebbe più democrazia: ma quando mai c'è stata?