Politica



Lega, Baldini si dimette da responsabile provinciale degli enti locali

mercoledì, 23 settembre 2020, 13:54

All’alba del giorno dopo le comunali di Viareggio l’avvocato Massimiliano Baldini prende la decisione di dimettersi dall’incarico di responsabile degli enti locali della Lega per la provincia di Lucca.



“Una scelta ponderata e non facile, ma opportuna - spiega - Il risultato del partito è stato ottimale a livello provinciale e a Viareggio, rispettivamente il 27,27 per cento e il 27,2 per dento ed è stato merito di tutti, a cominciare dai candidati sia alla regione che ai comuni”.



Continua poi soffermandosi sulle elezioni comunali “Malgrado l'ottimo risultato della Lega, seppur sempre dimezzato rispetto alle regionali, la forte connotazione civica della coalizione non ha dato gli esiti sperati non riuscendo ad allargare in modo significativo il perimetro del centrodestra ben difficilmente sarebbe stato possibile un esito differente qualsiasi fosse stata la proposta avanzata. In ogni caso per quanto mi riguarda, seppur deluso rispetto alle aspettative, alla luce dei fatti, sono soddisfatto del mio secondo posto nel Collegio della provincia di Lucca con ben 3 mila e 500 preferenze circa”.



Tanti i ringraziamenti: “A tutti gli eletti della provincia di Lucca con i quali ho sempre interagito positivamente così come invio i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi eletti e riconfermati - continua Baldini - Un riconoscimento particolare, poi, va ad Elisa Montemagni alla quale, malgrado le notorie differenze di linea politica con il sottoscritto all'interno del partito, va riconosciuto di aver raccolto un numero di preferenze che non può rimanere politicamente indifferente per nessuno e che io stesso riconosco per primo”.



Infine: “Un grande ringraziamento va in primo luogo a Matteo Salvini per il grande sostegno che mi ha sempre dimostrato in questi anni ed al quale confermo ogni mia più ampia fiducia quale punto di riferimento della Lega nel Paese, a voi Commissari nazionale, provinciale e comunale con i quali ho sempre avuto uno splendido rapporto di piena sintonia, condividendo a piena ogni scelta ed ovviamente alla Sezione di Viareggio che considero non solo straordinaria ma altresì di esempio per il futuro della Lega ed a tutti i sostenitori e militanti leghisti che mi hanno votato e sostenuto in Provincia di Lucca - conclude - Un grande abbraccio, poi, va a Susanna Ceccardi che ha dato l'anima per provare a vincere in Toscana ottenendo un risultato storico ed a tutti i dirigenti nazionali che si sono spesi per Viareggio e la Provincia di Lucca in questa campagna elettorale e dal 2015 ad oggi”.