Politica



Manifattura sud, approvata variante al piano urbanistico: opposizione abbandona l'aula

venerdì, 18 settembre 2020, 12:40

È stata approvata nella serata di ieri la variante al piano urbanistico riguardante la manifattura sud. Destinazioni che sono residenziale, direzionale, di servizio, commerciale al dettaglio, turistico ricettivo, industriale leggero, artigianale e che prevede la realizzazione di piazze e parcheggi e restano inalterate rispetto al passaggio precedente. Una seduta del consiglio, quella tenutasi ieri, caratterizzata dalle tensioni tra maggioranza ed opposizione con quest'ultima che arriva ad abbandonare l'aula.



In inizio di seduta è l'assessore Mammini ad aprire i lavori: "E' una occasione che non possiamo lasciarci sfuggire - ha spiegato - poiché abbiamo la possibilità di far tornare a nuova vita una grande parte della città, una porzione che potrà fare nuova lìnfa vitale, produttiva, sociale ed economica. Non si può lasciare che tutto resti così, nel degrado. Dobbiamo riuscire nel nostro compito e questa variante va nella giusta direzione".



Critica l'opposizione. Opposizione che, attraverso i consiglieri comunali Bindocci (M5S) e Barsanti (Casapound) hanno presentato due mozioni pregiudiziali affinché la seduta del consiglio comunale venisse interrotto. Alla maggioranza veniva contestato tanto il poco tempo con il quale si è avuto il parere della commissione competente, meno di 24 ore, quanto la mancata effettiva urgenza dello stesso consiglio comunale. E quando la maggioranza boccia entrambe le pregiudiziali l'opposizione decide di abbandonare l'aula. In aula ad approvare la variante resta solamente la maggioranza, con l'opposizione che, comunque, rivendica come "senza di noi arrivare a discutere faccia a faccia su un tema che riguarda la città sarebbe stato impossibile".



Lorenzo Vannucci