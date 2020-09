Mario Pardini si dimette da presidente di Lucca Crea

Altri articoli in Politica

mercoledì, 9 settembre 2020, 13:50

Sinistra con si rivolge al presidente di Lucca Crea Pardini: "Ha intenzione di sfruttare il suo ruolo istituzionale per costruirsi una carriera politica?"

mercoledì, 9 settembre 2020, 13:46

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti: «Basta individuare lo spazio che poi diviene polifunzionale a vantaggio di tutti»

mercoledì, 9 settembre 2020, 08:48

Si è svolto nel pomeriggio della giornata di ieri il consiglio comunale aperto, richiesto da gran parte delle rappresentanze politiche e dal mondo dell'associazionismo, con Barsanti (CasaPound) come primo firmatario

martedì, 8 settembre 2020, 22:49

martedì, 8 settembre 2020, 21:46

Foto ad hoc del presidente di Lucca Crea con Susanna Ceccardi, Salvini e Pera a pranzo all'Olivo con ospiti top secret

martedì, 8 settembre 2020, 21:33

Claudio Cantini, capogruppo di Lucca Civica, è intervenuto questa sera in consiglio comunale per discutere sulla proposta Coima/Fondazione per il rifacimento della parte sud della ex Manifattura