Politica



Martinelli: "Approvate dal consiglio proposte per migliorare il servizio di raccolta rifiuti"

martedì, 1 settembre 2020, 15:46

"Approvate dal consiglio proposte per migliorare il servizio di raccolta rifiuti". Lo dichiara il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli primo firmatario della richiesta di consiglio comunale sulla raccolta dei rifiuti in centro e periferia e autore dell'atto di indirizzo approvato dall'assemblea.



"E' un primo passo importante - aggiunge Martinelli- nella direzione di apportare correttivi alla raccolta dei rifiuti in centro storico e in periferia che, come ammesso dall'assessore Raspini, ha finora presentato evidenti criticità".



"In particolare - prosegue il capogruppo di centrodestra - abbiamo richiesto ed ottenuto la realizzazione anche in periferia di nuove isole Garby al fine di ampliare la possibilità per i cittadini di conferire i rifiuti. Questo consentirà alle famiglie, in caso di necessità, di poter conferire il rifiuto direttamente al Garby e gettarlo quindi per conto proprio, invece di mantenere il sacchetto in casa per giorni in attesa che Sistema Ambiente lo ritiri secondo il calendario previsto".



"A seguito dell'atto di indirizzo approvato dal consiglio comunale - spiega il capogruppo di opposizione - Sistema Ambiente dovrà rivedere lo svuotamento dei bidoni evitando la fascia oraria in cui le persone stanno mangiando al ristorante o nei bar. E' infatti inaccettabile che i clienti di un locale mentre degustano i piatti debbano sentire gli odori dei bidoni e del tubo di scarico del camioncino di Sistema Ambiente che rimane acceso durante le operazioni di svuotamento. Martinelli evidenzia poi un altro punto approvato dal consiglio comunale: "Sistema Ambiente dovrà prevedere una maggiore frequenza ed attenzione nella pulizia delle strade e dei marciapiedi del centro e della periferia".



Altro aspetto riguarda la raccolta del vetro. "Sulla base del documento approvato, dovrà essere riorganizzata dall'Azienda, in un momento diverso rispetto alle prime ore della mattina del sabato".



"Sicuramente - conclude Martinelli - il consiglio comunale è servito per segnare una nuova linea che dovrà sfociare in un cambio di passo nel sistema di raccolta dei rifiuti. Sarà nostra premura vigilare affinchè siano messi in atto gli indirizzi approvati dall'assemblea e proseguire nel lavoro di ascolto della cittadinanza al fine di ricevere segnalazioni utili a risolvere le criticità".