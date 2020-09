Politica



Martinelli: "Il comune proroghi il suolo pubblico gratuito"

venerdì, 25 settembre 2020, 17:40

“Il comune proroghi il suolo pubblico gratuito e autorizzi l’introduzione di sistemi di chiusura per gli arredi esterni per garantire a bar e ristoranti di affrontare la stagione invernale”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli.



"Servono soluzioni nuove ed eccezionali - aggiunge il capogruppo di centrodestra - se non si vuole far morire un settore in grossa difficoltà e perdere di conseguenza migliaia di posti di lavoro".



"Quindi - prosegue Martinelli - invito il Comune a semplificare e sburocratizzare le procedure per consentire ai titolari di attività di adottare dei sistemi di copertura e chiusura dei dehors e rendere così accogliente la permanenza anche negli spazi esterni. Bisogna subito affrontare la situazione per dare una speranza alle attività visto che l’arrivo dei primi temporali e il calo delle temperature, ha fatto salire forte la preoccupazione. Tanti locali presenti nel centro storico e nella prima periferia hanno interni di dimensioni ridotte e le limitazioni imposte dalle normative sul COVID-19 diventano vincoli insormontabili per poter tenere aperta l’attività e quindi mantenere i livelli occupazionali".



"Non c’è tempo da perdere - conclude Martinelli - l’amministrazione comunale dimostri concretamente di avere a cuore il settore dei pubblici esercizi e adotti misure eccezionali così come il periodo lo richiede".