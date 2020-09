Politica



Matteo Salvini torna a Lucca: tappa in piazza San Giusto

venerdì, 4 settembre 2020, 15:38

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, torna in provincia di Lucca. Questa volta l'ex ministro dell'interno farà tappa prima a Barga in piazza Pascoli alle 9.30 e poi a Lucca in piazza San Giusto alle ore 11.



"È con grande soddisfazione che accogliamo ancora Matteo Salvini nella nostra provincia - dichiara il commissario provinciale della Lega Andrea Recaldin - è un onore per tutti noi militanti, per i sostenitori, e per l'intera coalizione e dimostra il grande attaccamento che ha Salvini per il nostro territorio. Insieme a lui ci sarà ovviamente Susanna Ceccardi, siamo ad un passo dal compiere un risultato storico in Toscana. La provincia di Lucca può fare la differenza: mi auguro che i nostri elettori vogliano fare sentire la loro vicinanza ed il loro affetto partecipando a questi due importanti incontri".