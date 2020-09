Politica



Pardini con Salvini e Ceccardi, la Sinistra muove all'attacco contro il presidente di Lucca Crea

mercoledì, 9 settembre 2020, 13:50

"Al presidente di Lucca Crea, Mario Pardini, chiediamo: ha forse intenzione di sfruttare il suo ruolo istituzionale, al fine di costruirsi una carriera politica, nel gruppo opposto a quello che oggi l'ha nominato al vertice di una delle aziende comunali più rilevanti di Lucca?".

E' l'associazione "Sinistra con" a rivolgersi al presidente Pardini, che ieri ha sfilato al fianco del segretario della Lega Salvini e della candidata Ceccardi per le vie del Centro.

"Naturalmente è pienamente legittimo che ciascuno abbia le sue idee politiche, e si senta libero di esternarle - sottolinea "Sinistra con" - Meno opportuno politicamente forse, è che una persona che detiene un incarico fiduciario del sindaco si getti a capofitto nella campagna elettorale. Quello che invece ci preoccupa è che chi è al vertice di un'azienda pubblica importantissima per la Città, come Lucca Crea, voglia sfruttare la propria posizione istituzionale per curare ambizioni personali, magari legate all'eventuale candidatura a sindaco per il centrodestra, che oggi qualcuno ipotizza. Per questo, chiediamo a Pardini di chiarire da subito le sue intenzioni: per rispetto di tutti i cittadini lucchesi. Anche Lucca Crea, come l'intero Paese, affronta oggi difficoltà profonde, legate all'emergenza Covid e alle incertezze in merito alla prossima edizione dei Comics. Il nostro auspicio è che l'azienda possa proseguire il proprio impegno, preziosissimo, al sicuro da tensioni elettorali e politiche; e che il senso di responsabilità e servizio per la Città prevalga su ambizioni e corsa alle poltrone".