Pattinaggio Lucca, Marchetti (FI): «Tensostruttura per gli allenamenti. L’ho fatto io stesso ad Altopascio e funziona, ecco la soluzione»

mercoledì, 9 settembre 2020, 13:46

«Una tensostruttura risolve il problema dello spazio lamentato dai pattinatori agonistici e non, ragazzi e non, del Lucca Roller Club. Lo so perché io l’ho fatto cinque anni fa per Altopascio dove all’epoca ero sindaco, e oggi la città si ritrova uno spazio di aggregazione polifunzionale dove le discipline a rotelle si trovano ottimamente. Certo, serve la volontà politica di prestare attenzione ai cittadini ma io metto a disposizione una soluzione testata sul campo»: a prendere in carico i problemi di spazi adeguati agli allenamenti dei pattinatori lamentato a Lucca dal Club dedicato è Maurizio Marchetti, Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale e candidato capolista per Forza Italia nella provincia di Lucca alle prossime elezioni regionali.

Da sindaco di Altopascio, cinque anni fa, percorse la via di un’esperienza rivelatasi vincente: «Individuai uno spazio urbanisticamente destinato a servizi pubblici e realizzai lì, a Marginone, la tensostruttura dove oggi si allenano liberamente i pattinatori agonistici o semplicemente ludico-sportivi di Altopascio. In ogni disciplina, freestyle compreso. Quando poi loro non utilizzano l’impianto – prosegue Marchetti – ecco che lo spazio, polifunzionale, si presta all’allestimento di fiere ed eventi che così non sono soggetti alle bizze del tempo, a incontri associativi, convegni... tutto il ventaglio di possibilità che una struttura di edilizia leggera offre».

«E’ stata un’esperienza vincente per la città – afferma Marchetti – e la metto a disposizione del Comune di Lucca a favore dei pattinatori lucchesi. Certo, io avevo la volontà politica di risolvere il problema e fornire un servizio alla mia città. Bisogna vedere se la sinistra lucchese ha questi due requisiti o meno. La soluzione, però, ce l’ho ed è testata sul campo e nel tempo».