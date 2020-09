Politica



Regionali, passa Mercanti (Pd): "Per me è un nuovo inizio"

martedì, 22 settembre 2020, 17:10

di barbara ghiselli

"Per me è un nuovo inizio. Non è il momento di fare recriminazioni su chi mi ha sostenuto e chi no, l'unica cosa che conta ora è agire uniti per favorire la ripresa del territorio". Queste le parole di Valentina Mercanti, neo eletta consigliere regionale in Toscana per il PD nel collegio di Lucca, dopo il risultato delle elezioni.



"Mi sono messa in gioco con entusiasmo, credendoci fino in fondo, – ha dichiarato – e ringrazio tutti coloro che si sono adoperati perchè ciò fosse possibile. Mi ha fatto molto piacere avere anche l'appoggio di molti giovani e, grazie alla campagna elettorale, conoscere ancora più profondamente e dettagliatamente le necessità della provincia di Lucca. Voglio mettere tutto il mio impegno per il bene del territorio".



Come ha poi sottolineato: "Voglio, come prima cosa parlare con tutti i sindaci dei comuni del territorio e decidere insieme a loro, i passi necessari per la crescita della provincia. Dobbiamo lavorare insieme per questo obiettivo".