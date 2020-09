Politica



Simoni (Fratelli d'Italia): "Disegno di legge contro l'omotransfobia, ha ragione il vescovo"

giovedì, 10 settembre 2020, 11:11

"Disegno di legge contro l'omotransfobia, ha ragione il vescovo Paolo Giulietti". La posizione di Massimiliano Simoni, candidato alle elezioni regionali nella lista di Fratelli d'Italia è senza se e senza ma, all'indomani del presidio davanti all'arcivescovato di alcune associazioni Lgbtqi contro la posizione della Diocesi di Lucca e del monsignore, "rei" a detta dei promotori di aver organizzato un convegno sul tema.



"Per prima cosa - afferma Simoni - tengo a ribadire la mia posizione, per cui al centro dell'attività politica e legislativa ci deve essere sempre l'idea della famiglia naturale, composta da un padre e una madre e della prole. Ma al di là di come la si possa pensare sul tema riteniamo grave l'attacco nei confronti del vescovo e della Diocesi di Lucca per il solo fatto di aver organizzato un convegno in cui, alla presenza fra gli altri del leader del family day, Massimo Gandolfini, si illustravano le ragioni del no al disegno di legge in discussione in Parlamento. Un attacco che arriva proprio da coloro che rivendicano sempre il diritto alla libertà di espressione e che in questa occasione quel diritto avrebbero voluto negare o limitare. Questa è la sinistra a cui dobbiamo impedire che continui a governare la nostra regione".