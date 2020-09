Politica



Sport, Bindocci: "È un grande valore, servono nuovi progetti e impianti adatti"

venerdì, 25 settembre 2020, 14:05

Ad intervenire sulla delicata questione dello sport e dei suoi impianti è Massimiliano Bindocci, consigliere comunale del movimento 5 Stelle, richiedendo urgentemente una riunione d'assise.



"A Lucca la situazione degli spazi sportivi, delle palestre e tutto ciò che ne concerne dovrebbe essere gestita con trasparenza per riuscire a concretizzare determinati obiettivi - spiega - Ci sono tanti casi, come quello dello Bacchettoni, del Palasport, del del Saltocchio, delle palestre di San Lorenzo e moltissimi altri che dovrebbero essere affrontati con un progetto preciso e non gestiti privatamente. Questi sono i motivi principali del consiglio comunale che ho chiesto e ottenuto grazie anche a molti consiglieri di opposizione".



Non finisce qui. Bindocci, infatti, incalza anche sulla questione dello stadio: "Mancano gli spazi, necessitiamo regole coerenti, i costi di gestione sono esosi, alcuni impianti devono essere fatti, altri devono essere rifatti. Lo sport è davvero la base di un progetto educativo serio per i nostri ragazzi ed è un elemento di aggregazione sociale insostituibile oltre che importante per la salute dei giovani e dei meno giovani - prosegue - L'obiettivo di questo consiglio è coinvolgere, per progettare un futuro sportivo sul territorio in impianti adatti. Deve essere un punto di partenza per un'analisi della situazione e un'elaborazione di una soluzione dei problemi dell'impiantistica nella nostra città".



Perché proprio ora? Semplice: "La scelta di farlo dopo le elezioni non è causale - conclude - È proprio per fare una discussione nel merito senza che alla fine qualcuno strumentalizzi questo tema per motivi elettorali. Confido che la amministrazione e che questa maggioranza sia in grado e che si riesca a fare una discussione seria e trasparente sul tema".