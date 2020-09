Tpl, Paolinelli (Ugl): "Ancora disagi per studenti e famiglie"

Altri articoli in Politica

giovedì, 24 settembre 2020, 20:37

“I numeri usciti dalle urne mostrano chiaramente che esiste uno spazio politico in cui ricostruire l’alleanza di centro-destra che sarà determinante in vista delle prossime elezioni nel comune di Lucca ed evidenziano una ampia possibilità di riproporsi come alternativa per la guida della città e del paese”

giovedì, 24 settembre 2020, 13:51

690 mila euro le risorse messe a Bilancio dall'amministrazione Tambellini. Ulteriori 60mila euro serviranno invece per sistemare le vie lastricate del centro storico

mercoledì, 23 settembre 2020, 16:44

Lo sottolinea in una nota il direttivo del gruppo SìAmoLucca dopo le ultime votazioni regionali. Infine una valutazione politica

mercoledì, 23 settembre 2020, 16:18

Per decenni, qui a Lucca, siamo stati diversi dagli altri toscani. Poi i cattolici di sinistra ci hanno fatto diventare come tutti o peggio: cattocomunisti e financo vescovili...

mercoledì, 23 settembre 2020, 13:54

All’alba del giorno dopo le comunali di Viareggio l’avvocato Massimiliano Baldini prende la decisione di dimettersi dall’incarico di responsabile degli enti locali della Lega per la provincia di Lucca

mercoledì, 23 settembre 2020, 12:40

Ex sindaco di Montecarlo, con un passato nel movimento giovanile di Alleanza Nazionale, da oltre sedici anni impegnato in politica e in attività amministrative, oggi eletto consigliere regionale per Fratelli d'Italia