Politica



A Palazzo Santini il flash mob di Europa Verde Lucca

martedì, 6 ottobre 2020, 19:58

di chiara grassini

Nel tardo pomeriggio nonostante il tempo incerto e la pioggia si è svolto il flash mob davanti a Palazzo Santini in via Cesare Battisti. Protagonista della manifestazione è Europa Verde Lucca insieme al suo fondatore, Luca Fidia Pardini e a Marta Glenda Lugano.

Con loro anche il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini, che, poco prima dell'inizio delle 18, ha steso un lungo striscione verde dalla finestra del palazzo. Perché Europa Verde Lucca ha organizzato un flash mob?

Semplice: per chiedere l'approvazione all'unanimità della Legge per il Clima, in votazione mercoledì 7 ottobre al Parlamento Europeo.

"Questa legge sul clima proposta dalla Commissione europea della presidenza Ursula Von der Leyen ha lo scopo di fissare dei vincoli molto restrittivi sul raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 - ha spiegato Luca Fidia Pardini - Tutto ciò che viene emesso da anidride carbonica deve essere riassorbito dal territorio. Europa Verde è un progetto ecologista supportato dalla Federazione dei Verdi, dai Giovani Europeisti Verdi (Gev) e da Lucca per l'ambiente il cui portavoce è Aldo Gottardo, anch'egli presente al flash mob ".