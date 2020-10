Politica



Amici del Porto: “Apre cantiere di Piazza Coperta, un giorno triste per S.Concordio”

sabato, 10 ottobre 2020, 17:56

È infelice per parte dei cittadini la decisione dell'amministrazione di Lucca di procedere con l'apertura del cantiere di Piazza Coperta.



"Un giorno triste - lo descrive l'associazione Amici del porto della formica - Due mesi fa avevamo proposto, insieme ad altri 930 cittadini che si trovasse una soluzione alternativa, nessuna costruzione, ma il recupero del Chiesone. Attendevamo una risposta che non c'è stata, il comune senza alcun riscontro ha avviato i lavori".



Tanta la delusione che traspare nelle note dell'associazione la quale descrive l'atto come un "Enorme spreco di denaro pubblico per un'opera inutile e devastante che aggiunge cemento e amplifica, anziché correggere, i gravi errori fatti dieci anni fa con lo Steccone".



Si tratta infatti di "Due mila e 500 metri quadrati di cemento già esistente a cui ne saranno aggiunti 900 su un lotto di tre mila e 600 metri quadri totali - continua - Di verde ne rimarrà pochissimo, tanto che anche gli alberelli verranno piantati in vasche cementate. L'edificio inoltre è totalmente misura". Non solo un giorno triste, ma "Una clamorosa sconfitta della cultura urbanistica - spiegano - La negazione della riqualificazione, poi, un insulto alla partecipazione dei cittadini che da anni chiedono di impedire ciò che sta avvenendo".



Nel pratico "Il bacino del porto, su cui non è mai stata fatta alcuna indagine archeologica, verrà in parte ricoperto da una piazzetta di cemento colorato di blu, "a memoria dell'acqua", mentre la darsena, le cui strutture murarie sono state ritrovate intatte, e i reperti delle fornaci, di cui si è voluta disconoscere la grande importanza scientifica, spariranno sotto la strada carrabile di accesso - concludono - Ammesso che riescano a costruirlo, questo che non si può chiamare in altro modo che ecomostro, con una tettoia grande mille e 500 centri quadri e con una altezza reale di 16,25 metri. Facile prevedere che in un futuro non lontano rappresenterà più che altro un incomodo ingombro di cui non sarà facile liberarsi".