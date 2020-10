"Assi Viari e Ponte sul Serchio: ad oggi solo annunci"

Altri articoli in Politica

sabato, 24 ottobre 2020, 16:31

"Salviamo le Alpi Apuane! Fermiamo la devastazione!". Questo l'intento di Extinction Rebellion Lucca e Val di Serchio, organizzazione di tutela ambientale, che è scesa in piazza San Michele

venerdì, 23 ottobre 2020, 17:22

"E' imbarazzante, nella replica del Comune di Lucca sui dubbi da me sollevati in merito alla legittimità del bando di concorso pubblico per due posti a tempo indeterminato di dirigente, la citazione che l'amministrazione fa dell'articolo 52 comma 1 bis del decreto legislativo 165/2001"

venerdì, 23 ottobre 2020, 16:28

Dopo aver letto le accuse del consigliere Remo Santini e la risposta da parte dell'amministrazione comunale in merito al bando di concorso per dirigenti fatto dal Comune di Lucca, il gruppo consiliare di Lucca Civica, composto dai consiglieri Cantini, Giovannelli, Leone, Massagli e Olivati in una nota alla stampa esprime...

venerdì, 23 ottobre 2020, 10:37

Il Circolo Fratelli d’Italia Lucca, si è riunito ieri sera, nel rispetto delle normative anti covid, per analizzare e discutere i risultati della tornata elettorale amministrativa-regionale complessiva e, più dettagliatamente, dell'andamento del voto sia nella nostra provincia che sul territorio comunale

giovedì, 22 ottobre 2020, 17:48

Sul problema del freddo nelle scuole lucchesi interviene il consigliere di opposizione Barsanti, che parla di grave negligenza e di gestione schizofrenica dell'emergenza

mercoledì, 21 ottobre 2020, 18:36

Il presidente della commissione Controllo e Garanzia annuncia che chiederà un parere al segretario generale del Comune