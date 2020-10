Politica



Bindocci (M5S): "Occorre che anche gli altri gruppi facciano un'opposizione seria e costruttiva come la nostra"

venerdì, 2 ottobre 2020, 17:30

Il consigliere comunale Massimiliano Bindocci attacca la minoranza consigliare sostenendo che, eccetto il Movimento 5 stelle di cui fa parte, il centrodestra lucchese non è impegnato un un'opposizione seria e costruttiva.



"Abbiamo letto sulla stampa – attacca il consigliere – che nel centro destra ci sono movimenti e scosse telluriche con gruppi che cambiano nome, si sfaldano e compiono altre acrobazie. Come Movimento 5 Stelle, a differenza di tutti gli altri gruppi, abbiamo sempre fatto opposizione con proposte in materia di verde, viabilità, scuole, servizi, trasparenza, edilizia e sociale. Abbiamo presentato mozioni e proposte costruttive".

Un impegno che, secondo Bindocci, non si ravvisa in nessun altro gruppo: "Le nostre proposte sono tutte nel merito, perché siamo stati i più attenti e presenti e quelli che hanno fatto più accessi agli atti. Occorre che il resto dell'opposizione impari a lavorare, a fare accesso agli atti, a fare interrogazioni, a studiare le carte e ad intervenire. Altrimenti si ha a che fare con un'opposizione priva di un fondamento di conoscenza, ma basata su pregiudizi".

"Se vogliono dare una mano all'opposizione costruttiva – conclude – possono aiutarci quando vogliono, basta iniziare a lavorare con più continuità e impegno. Se invece la caccia è quella alle poltrone, o sono iniziati i giochini in attesa della campagna elettorale 2022, non ci interessa: la politica si fa per le persone e non per le poltrone!".