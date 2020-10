Politica



Casi in Rsa, Fp Cgil Lucca: "Contattati rappresentanti sindacali, fissato incontro con cooperativa"

giovedì, 15 ottobre 2020, 20:59

Il segretario provinciale Fp Cgil Lucca, Michele Massari, interviene dopo i 35 casi Covid-19 riscontrati alla casa di cura "Alba Serena" di Maggiano.



"Informati della grave situazione verificatasi presso la casa di cura Alba Serena - afferma -, in attesa di sviluppi, la Funzione Pubblica Cgil di Lucca ha immediatamente contattato le proprie rappresentati sindacali, dalle quali si è ricevuto un quadro della situazione non allarmante dal punto di vista delle condizioni di salute. Tuttavia è fondamentale per le lavoratrici il fatto che la malattia contratta sul luogo di lavoro è da considerarsi infortunio sul lavoro, e come tale va gestito. Il sindacato nei prossimi giorni avrà un incontro con la Cooperativa che gestisce la struttura, per un esame profondo congiunto della situazione, per assumere eventuali determinazioni anche sul piano organizzativo, avendo piena consapevolezza, circa le implicazioni dovute alla trasformazione della struttura, in modulo di accoglienza COVID-19 positivi".