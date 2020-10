Politica



Flash Mob: il tiglio non si taglia

venerdì, 16 ottobre 2020, 13:38

Sabato 17 ottobre a partire dalle 15 flash mob statico presso gli spazzi antistanti il tiglio monumentale che si erge sugli spalti delle mura davanti la stazione.

La manifestazione prende a simbolo il tiglio malato, come esempio della cattiva manutenzione, della trascuratezza verso il patrimonio arboreo pubblico che ha caratterizzato le ultime amministrazioni comunali.

Anni fa - dichiara Massimiliano Bindocci consigliere comunale pentastellato - il servizio giardini comunale impiegava decine di dipendenti, oggi è praticamente smantellato e tutto è affidato in appalto a privati. Assistiamo a dei camaleontici voltafaccia di politici che dopo gli anni del disinteresse e della cementificazione si riscoprono improvvisamente verdi, si danno da fare alle manifestazioni per il verde e poi quando tornano in ufficio firmano per ulteriori nuove cementificazioni. Ma dobbiamo andare avanti, dobbiamo ridurre il nostro impatto sull'ambiente e contribuire ad abbassare Co2 e PM10.

Quindi - prosgue - procediamo tutti assieme a chiedere che nel futuro venga fatta un'attenta manutenzione degli alberi, si evitino le potature assassine che fanno ammalare le piante. Siamo contenti che le fondazioni finanzino con i soldi che sono patrimonio dei lucchesi la piantumazione di 3.000 alberi in tre anni, ma il sindaco ci deve dire se ha piantato i 4500 alberi per i nuovi nati che doveva piantare in questi 7 anni. Il comune si deve impegnare maggiormente sul verde, noi abbiamo presentato da oltre un anno una mozione che chiede al comune di piantare 10.000 alberi in dieci anni, di fare un piano del verde che consenta di diminuire i paurosi livelli di PM10 e PM2,5 che caratterizzano il nostro territorio, e tanti altri punti e non ci si affidi solo all'opera di beneficenza dei privati. Noi sul verde, gli alberi, l'ambiente ci siamo sempre battuti e cercheremo di andare avanti con sempre più forza, chiediamo e facciamo appello a tutti i movimenti che hanno a cuore l'ambiente di fare fronte comune per ottenere risultati tangibili. Facciamo appello ai cittadini interessati perché ci contattino ed assieme si possano discutere nuove iniziative, per la salute dei lucchesi.

contatto: https://www.facebook.com/M5S.LU.