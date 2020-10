Politica



Le due Lucca a pranzo in Buca: Tambellini in Sicilia il 9 settembre 2021

mercoledì, 7 ottobre 2020, 19:51

di aldo grandi

Mentre eravamo seduti, all'aperto, insieme al nostro avvocato di mille battaglie, Cristiana Francesconi da Viareggio foro di Lucca, ecco arrivare da via San Paolino una coppia composta dal sindaco Alessandro Tambellini e da un altro signore, più giovane, che non conosciamo. Si presenta con un sorriso affabile: è Salvatore Dazzo, 39 anni, avvocato, sindaco di Lucca Sicula e a quel punto la memoria viaggia indietro nel tempo, all'inizio degli anni Novanta del secolo scorso, appena giunti, noi, alla Nazione redazione di piazza del Giglio.

Il primo cittadino del comune siciliano omonimo ha portato in dono al sindaco Tambellini una trascrizione della licenza del Regno di Sicilia per la fondazione di Lucca in Sicilia datata 1621. Lucca fu infatti costruita su un feudo di Francesca Perollo consorte del principe Francesco Lucchesi Palli e proprio in onore delle lontane origini lucchesi della famiglia del marito fu chiamata Lucca.

Nel 1861, tuttavia, in occasione della nascita del Regno d'Italia, sorse la impossibilità, per due città o centri abitati, di potersi chiamare allo stesso modo per cui, due anni più tardi, Lucca Sicula e tale è rimasta fino ad oggi.

Trovandosi in Toscana, Salvatore Dazzo ha voluto recarsi a trovare Alessandro Tambellini e i due hanno stabilito che il 9 settembre del 2021 l'amministratore lucchese si recherà in Sicilia in visita ufficiale. Lucca Sicula è in provincia di Agrigento. E' stato lo stesso Dazzo, di fronte alla Buca di S. Antonio, a illuminarci con la storia della nascita del suo centro abitato che, attualmente, conta poco meno di 2 mila abitanti.

Una volta a tavola, Corrado Pacini, figlio di Giuliano gli ha mostrato una singolare coincidenza. Infatti, nel menu di ieri 6 ottobre, era previsto, come si vede nella foto, il piatto Squadretti Lucca Sicula con salsa di tonno, capperi e acciughe. Dazzo è rimasto colpito, ma non ha voluto sentire ragioni e ha ordinato, senza esitazioni, i tordelli lucchesi al ragù. Dazzo è a capo di una lista civica ed è stato eletto sindaco nel 2018.

Tambellini in grande spolvero, forse un paio di chili in più dall'ultima volta che lo avevamo visto, ma ilare e simpatico oltreché sorridente, per nulla scorbutico. Addirittura, per ulteriori informazioni sulla visita, ci ha anche detto di chiamarlo al telefono. Meglio così, l'importante è averlo visto in ottima forma.

Abbiamo anche raccontato, tornando indietro nel tempo, quell'aneddoto riferito ai primi anni Novanta quando collaboravamo regolarmente con Il Corriere della Sera del quale eravamo corrispondenti per Lucca e la Versilia. Dovevamo partire per le ferie. Doveva essere l'estate del 1992 se non sbagliamo. Destinazione prima una settimana a Paestum in Campania per ammirare le antiche rovine e, poi, altri sette giorni in un villaggio a Isola di Varano in Puglia a due passi dall'omonimo lago.

Accadde che, una volta arrivati al villaggio sulla costa pugliese, ci accorgemmo che alcune cose non erano come le aveva prospettate il dépliant. Soprattutto, trovammo una vera e propria invasione di insetti. E poiché in quel tempo macinavamo articoli come pioggia, ne inviammo uno al Corriere con la notizia di una vera e propria rivolta all'interno del villaggio da parte dei turisti. Il Corriere pubblicò il pezzo in bella evidenza nelle pagine delle Cronache Italiane. E venne il finimondo.

La mattina in cui uscì l'articolo fummo raggiunti sulla spiaggia e scortati da due energumeni locali alla segreteria del villaggio dove ci fu letto il regolamento e ci fu detto che, da quel momento, eravamo espulsi per aver causato un danno notevole con l'annullamento di numerose prenotazioni da tutta Italia.

Non ci perdemmo d'animo. Ci recammo nel paese più vicino in cima ad un cocuzzolo dove trovammo un avvocato che si disse ben lieto di poterci assistere. Dopodiché rientrammo al villaggio e ci mettemmo a ragionare su cosa avremmo dovuto fare. Se, cioè, partire o restare. Vennero a prenderci nuovamente altre persone, più numerose, ma quando una di queste tentò di afferrarci per un braccio, intervenne prima una donna e, poi, un signore che ci elogiò davanti a tutti per l'articolo. Ci fu una raccolta di firme in nostro favore e arrivarono anche i carabinieri con l'avvocato. Noi accettammo di andarcene solo a patto che ci venisse rimborsata la cifra anticipata e le spese di viaggio altrimenti saremmo rimasti. La tensione era piuttosto alta, alla fine accettarono e i carabinieri ci invitarono, amichevolmente, a salire in auto e ad allontanarci fermandoci il più lontano possibile.

Al Corriere della Sera arrivarono le proteste del villaggio turistico che chiese una rettifica e che annunciò di aver mosso querela nei nostri confronti per diffamazione. Quel giornale, un grande giornale, nonostante fossimo soltanto corrispondenti e non giornalisti dipendenti, si fidò della nostra risposta e delle foto che gli inviammo a dimostrazione che avevamo ragione e non pubblicò una riga di rettifica. Questo, all'epoca, voleva dire avere i coglioni. Abbiamo imparato a nostre spese che, successivamente, anche nel nostro ambiente dimoravano e proliferavano gli eunuchi.

La querela, invece, non ci arrivò mai e apprendemmo, proprio dagli amici e colleghi del Corrierone di via Solferino, che il motivo era semplice: noi avevamo detto al momento del nostro arrivo al villaggio in Puglia che abitavamo a Lucca, ma loro, evidentemente ignoranti come capre, anzi, come pecore, scrissero Lucca Sicula e, quindi, eravamo e fummo introvabili.

Il sindaco Salvatore Dazzo ci ha rassicurato sorridendo: "Tranquillo, venga anche lei a Lucca Sicula, non le notificheremo niente". Un uomo e un avvocato, civilista, di spirito il Dazzo. Chissà che, prima o poi, non si faccia un salto a trovarlo.