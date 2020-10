Politica



M5S, volontari puliscono il parcheggio vicino al San Luca

sabato, 10 ottobre 2020, 12:10

Ieri, per la giornata nazionale di sciopero in nome del clima, anche i volontari del tavolo ambiente M5S hanno dato il loro contributo. Riuniti nel parcheggio pubblico di via Silvana Sciortino lo hanno ripulito dalla condizione di incuria segnalata dai cittadini.



"Un'iniziativa per ricordare all'amministrazione quello che dovrebbe essere un suo compito istituzionale. Ci sono molte cose da correggere - spiegano i volontari - Ci siamo resi conto essere privo di cestini per i rifiuti, i quali - anche pericolosi, come bottiglie di vetro rotte - buttati nelle buchette di scolo per l'acqua, tutto ciò provoca uno stato di abbandono totale".



La perplessità dei volontari aumenta poi nel momenti in cui lo sguardo cade sul parcheggio a pagamento attiguo: "Pulito, con l'erba tagliata e perfettamente in ordine - sottolineano - Il nostro gesto va oltre i selfie, cerchiamo di dare un contributo reale all'ambiente e al clima e su questa linea stiamo anche organizzando alcune manifestazioni, per il 21 e il 22 novembre, per l'iniziativa Alberi del futuro in cui metteremo a dimora quanti più alberi possibili".



Un'iniziativa aperta a tutti: "Senza colori politici, potranno partecipare chiunque vorrà - concludono - Gli alberi sono come l'aria, un bene di tutti".



Per maggiori informazioni sull'iniziativa Alberi per il futuro: https://www.ilblogdellestelle.it/2020/10/il-21-e-il-22-novembre-torna-alberi-per-il-futuro-ecco-come-partecipare.html