Politica



Martinelli: “Autovelox, l’amministrazione Tambellini pensa a fare cassa vessando i cittadini”

sabato, 3 ottobre 2020, 15:17

“Autovelox: l’amministrazione Tambellini pensa a fare cassa vessando i cittadini”. Lo dichiara il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli che interviene sulla collocazione di cinque postazioni fisse per autovelox su strade urbane comunali: in viale Luporini, sulla circonvallazione in viale Carducci, in viale Puccini (in prossimità dell’incrocio con la traversa X), in viale Europa e in viale Carlo Del Prete (nel tratto iniziale vicino a Porta San Donato).



"Dietro la paventata sicurezza stradale - attacca Martinelli- si cela la vera ragione per cui l’amministrazione tambellini ha collocato 5 postazioni fisse: ovvero la necessità di rimpinguare le casse comunali a spese dei già pesantemente tartassati cittadini lucchesi. La sicurezza stradale- prosegue il capogruppo di centrodestra-si può garantire innanzitutto eliminando le buche e i veri e propri crateri presenti nelle strade del territorio che ogni giorno mettono a rischio l’incolumità delle persone".



"Inoltre i box in acciaio inossidabile - conclude Martinelli - che ospitano le varie tipologie di apparecchiature per le misurazioni della velocità sono collocati anche difronte alle mura urbane e rappresentano un vero e proprio colpo all’occhio. Hanno ricevuto l’ok da parte della soprintendenza?"