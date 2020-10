Politica



Montemagni (Lega): "Manifesto contro la caccia sgradevole, ci sono altri modi per esprimere dissenso"

venerdì, 2 ottobre 2020, 14:17

"Siamo rimasti turbati - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - sul modo in cui il movimento "Lucca per l'ambiente" abbia voluto palesemente dimostrare la sua avversione verso il mondo venatorio."



"Per carità - prosegue il consigliere - ognuno è libero di esprimere giudizi nei confronti di chi desidera, ma per fare ciò ci sono modi e modi."



"Le enormi mani insanguinate - precisa l'esponente leghista - che campeggiano sul manifesto fatto affiggere in città, sono un elemento sicuramente turbativo, specialmente nei confronti di persone in giovane età."



"Un messaggio pubblicitario di cattivo gusto - sottolinea la rappresentante della Lega - che tende, quindi, a criminalizzare i cacciatori."



"Insomma - conclude Elisa Montemagni - dissentire è naturale ed è più che lecito, ma quando si tende ad estremizzare un concetto, con immagini così forti, allora, a nostro avviso, si può arrecare danno alla sensibilità altrui."