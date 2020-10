Politica



Si "rinnova" il consiglio: Guidotti (Pd) sostituisce Bonturi, nasce il gruppo misto

mercoledì, 14 ottobre 2020, 08:25

di lorenzo vannucci

Si è tenuto nella tarda serata di ieri un consiglio comunale riguardante la città di Lucca. Nella seduta in questione sono stati registrati alcuni avvincendamenti interni a gruppi partitici che siedono in assemblea.



Il capogruppo del Partito Democratico, Bonturi, ha rassegnato le dimissioni dal proprio ruolo. Resterà tanto in consiglio quanto nel partito, dunque la sua sostituzione ha una motivazione meramente tecnica. Al suo posto Roberto Guidotti.



Ma non sono finiti i movimenti in seno all'assemblea cittadina: se, con la fuoriuscita di Cristina Consani e Enrico Torrini da SIAmo Lucca si è venuto a creare un gruppo misto, è stato anche necessario procedere alla surroga della consigliere Martini, divenuta assessore: il suo posto in consiglio è stato assegnato a Dante Francesconi.