Politica



SiAmo Lucca sposa Mallegni e Forza Italia: nel mirino Mario Pardini e Marcello Pera

mercoledì, 7 ottobre 2020, 19:00

"In vista delle elezioni per il sindaco del 2022 a Lucca, l'analisi del senatore Massimo Mallegni, commissario regionale di Forza Italia, è lucida e addirittura possiamo dire la medesima di quella fatta da noi nei giorni scorsi: prima il programma per la città, poi il nome del candidato sindaco".

Lo sostiene il direttivo della lista civica SìAmoLucca. "Non abbiamo altro da aggiungere - conclude la nota -, se non che nel frattempo continuiamo ad essere impegnati con i nostri esponenti sia sul territorio (venerdì saremo a incontrare residenti e commercianti di Borgo Giannotti) sia in consiglio comunale con i nostri rappresentanti eletti".