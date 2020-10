Politica



Sostegno e solidarietà alle categorie economiche: approvata l’idea di un consiglio comunale ordinario

mercoledì, 28 ottobre 2020, 08:30

Un consiglio comunale ordinario per affrontare l'emergenza economica a favore delle categorie economiche e per la solidarietà agli operatori colpiti. E' ciò che ha deciso all'unanimità la conferenza dei capigruppo, come conseguenza della richiesta di parte dell'opposizione di votare un ordine del giorno urgente in tal senso.



"Abbiamo presentato un odg per chiedere sia la convocazione di un consiglio ordinario per affrontare l'emergenza e il sostegno alle categorie colpite – dichiarano in una nota i capigruppo Fabio Barsanti, Remo Santini e Massimiliano Bindocci – sia un voto di solidarietà e vicinanza agli operatori scesi in piazza per manifestare il proprio dissenso e la propria disperazione nei confronti del Dpcm del Governo. La maggioranza dei capigruppo non ci ha concesso di portare l'ordine del giorno in aula, ma apprezziamo la volontà di aver raccolto l'invito alla convocazione di una seduta, la cui data sarà decisa a breve come annunciato dal presidente Battistini".



"Le categorie colpite sono molte – proseguono i tre ex candidati sindaco – perché oltre ai ristoratori e ai locali, non dobbiamo dimenticare l'indotto e le chiusure di chi in questi mesi aveva speso per mettersi in regola, come le palestre e le sale gioco o il settore arte e cultura. Riteniamo dunque che il consiglio debba intervenire quanto prima per proporre all'amministrazione una serie di misure o idee a favore del tessuto socio-economico del nostro territorio".