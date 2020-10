Torna "Un caffè con SìAmoLucca". Prossima tappa venerdì a Borgo Giannotti

Altri articoli in Politica

domenica, 4 ottobre 2020, 18:09

Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali Cristina Consani, Enrico Torrini, il capogruppo di FdI Nicola Buchignani, il capogruppo della Lega Giovanni Minniti e i consiglieri del gruppo centrodestra Marco Martinelli e Simona Testaferrata

sabato, 3 ottobre 2020, 15:17

Lo dichiara il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli che interviene sulla collocazione di cinque postazioni fisse per autovelox su strade urbane comunali: in viale Luporini, sulla circonvallazione in viale Carducci, in viale Puccini (in prossimità dell’incrocio con la traversa X), in viale Europa e in viale Carlo Del Prete (nel...

venerdì, 2 ottobre 2020, 17:30

Il consigliere comunale Massimiliano Bindocci attacca la minoranza consigliare sostenendo che, eccetto il Movimento 5 stelle di cui fa parte, il centrodestra lucchese non è impegnato un un'opposizione seria e costruttiva

venerdì, 2 ottobre 2020, 14:17

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, commenta il manifesto del movimento "Lucca per l'ambiente" contro la caccia

venerdì, 2 ottobre 2020, 08:39

Ecco la risposta al comunicato del direttivo di SiAmo Lucca da parte dei consiglieri uscenti Torrini e Consani, che hanno scelto il direttivo quale luogo deputato al congedo

giovedì, 1 ottobre 2020, 16:47

Anche a Lucca, come in altre quaranta città italiane, il sostegno per la proposta di legge contro le discriminazioni e le violenze per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, approda in consiglio comunale