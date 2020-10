Politica



Torrini e Consani: "Ce ne andiamo da SiAmo Lucca perché sulla ex Manifattura non siamo contrari al progetto di riqualificazione"

venerdì, 2 ottobre 2020, 08:39

Ecco la risposta al comunicato del direttivo di SiAmo Lucca da parte dei consiglieri uscenti Torrini e Consani, che hanno scelto il direttivo quale luogo deputato al congedo.

"Questa è stata una scelta maturata nel tempo e fatta con ponderazione. In questi anni, pur non condividendo molte scelte, non abbiamo mai fatto polemiche e certamente non le facciamo adesso e non rispondiamo a palesi provocazioni. Su vari temi importanti, non ultimo la riqualificazione della Manifattura, crea disagio vedere come ostinatamente il gruppo SìAmo Lucca continui a dare l'appoggio totale e incondizionato a logiche di gruppi politici a noi lontani e che non tengono conto della primaria necessità di restituire a Lucca una porzione importante di città, ma pensi solamente a dire aprioristicamente no a tutto. Noi siamo convinti di rappresentare quella parte di opposizione che incarna valori di costruttività e che sicuramente è alternativa alla sinistra che tuttavia si propone come base per lanciare delle proposte concrete nell'interesse della città e dei cittadini al fine di presentare nel 2022 una piattaforma programmatica che guardi ai veri problemi e alle necessità del nostro territorio. Non siamo soli abbiamo al nostro fianco tutte quelle persone che non si sentono rappresentate e non si riconoscono nel governo di sinistra e che chiedono alla politica di guardare nel merito i problemi e non avere posizioni oltranziste a prescindere."